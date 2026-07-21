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UP ATS Big Action: बलरामपुर से ISI का संदिग्ध एजेंट शहरोज गिरफ्तार, ATS की कस्टडी में खोलेगा राज!

UP ATS ARRESTED ISI AGENT: यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त बलरामपुर निवासी शहरोज को गिरफ्तार कर लिया. वह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिये भारत मे स्लीपर सेल बनाने व आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में था.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 21, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:07 AM IST
UP ATS Big Action: बलरामपुर से ISI का संदिग्ध एजेंट शहरोज गिरफ्तार, ATS की कस्टडी में खोलेगा राज!
Image Credit: balrampur newsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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