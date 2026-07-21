UP ATS Big Action: बलरामपुर से ISI का संदिग्ध एजेंट शहरोज गिरफ्तार, ATS की कस्टडी में खोलेगा राज!

पवन कुमार तिवारी/बलरामपुर: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने बलरामपुर जिले से एक युवक को देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया है. एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार युवक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े नेटवर्क के संपर्क में था और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश का हिस्सा बन रहा था.एजेंसी ने दावा किया है कि आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को जोड़कर स्लीपर सेल तैयार करने की कोशिश कर रहा था.