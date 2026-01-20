बलरामपुर के लोगों को मिली बड़ी सौगात, पुलिस ने लौटाए 25 लाख के गुमशुदा स्मार्टफोन

बलरामपुर/पवन पांडेय: बलरामपुर में नए साल के पहले ही महीने में लोगों को बड़ी सौगात मिली है. साइबर पुलिस और स्थानीय थानों की संयुक्त कार्रवाई में 132 गुमशुदा स्मार्टफोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे गए. इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही है. अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी और राहत साफ दिखाई दी.

भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित CEIR पोर्टल (संचार साथी), UPCOP ऐप पर दर्ज LOST ARTICLE REPORT और जिले के विभिन्न थानों में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के प्रभावी निस्तारण के चलते यह मुमकिन हुआ है. पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई अंजाम दी गई.

बरामद हुए 132 स्मार्टफोन

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में जिले में अभियान चलाया जा रहा है. अभियान की निगरानी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय और क्षेत्राधिकारी अपराध डॉ. जितेन्द्र कुमार द्वारा की गई. उनके पर्यवेक्षण में जनपदीय साइबर सेल और सभी थानों की CEIR टीम ने तकनीकी दक्षता और सतर्कता के साथ कार्य करते हुए 132 स्मार्टफोन बरामद किए.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों ने की तारीफ

मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलरामपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभी बरामद मोबाइल फोन उनके स्वामियों को सौंपे गए. मोबाइल प्राप्त करने पहुंचे नागरिकों ने बलरामपुर पुलिस, विशेषकर साइबर सेल की खुले दिल से प्रशंसा की. लोगों का कहना था कि यह कार्य पुलिस की जवाबदेही, प्रतिबद्धता और आधुनिक तकनीक के सफल उपयोग को दर्शाता है.

पुलिसकर्मियों का होगा सम्मान

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह पहल केवल गुमशुदा संपत्ति की बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे आमजन का पुलिस पर भरोसा और मजबूत हुआ है. यह भी सिद्ध हुआ है कि सही तकनीक और टीम वर्क के माध्यम से बड़ी से बड़ी चुनौती को सफलता में बदला जा सकता है. बलरामपुर पुलिस ने आमजन को आश्वस्त किया है कि गुमशुदा मोबाइल बरामदगी की यह प्रक्रिया आगे भी लगातार जारी रहेगी. साथ ही पुलिस अधीक्षक ने इस सराहनीय कार्य को अंजाम देने वाली साइबर टीम को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की है.