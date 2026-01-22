Advertisement
माघ मेले में शंकराचार्य के अपमान से भाजपा के अपने भी हुए पराए! बलरामपुर के इस बड़े नेता ने दिया इस्तीफा, साथियों संग पार्टी छोड़ी

UP BJP News: माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ हुई घटना को लेकर विपक्षी दल ही नहीं बल्कि बीजेपी के अपनों को भी कड़ी नाराजगी सामने आने लगी है. 25 वर्षों से जुड़े बलरामपुर के भाजपा नेता मृगेंद्र उपाध्याय ने पार्टी में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. और कहा है- —अब घर आकर टिकट देगी पार्टी तब भी नहीं जाऊंगा. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 22, 2026, 08:38 PM IST
माघ मेले में शंकराचार्य के अपमान से भाजपा के अपने भी हुए पराए! बलरामपुर के इस बड़े नेता ने दिया इस्तीफा, साथियों संग पार्टी छोड़ी

पवन तिवारी/ बलरामपुर: बलरामपुर जनपद की राजनीति में गुरुवार को उस समय हलचल मच गई, जब 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता और अधिवक्ता मृगेंद्र उपाध्याय ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया.  उन्होंने अपना इस्तीफा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भेजकर सौंपा है.  मृगेंद्र उपाध्याय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब यदि भाजपा उनके घर आकर भी विधानसभा चुनाव का टिकट देगी, तब भी वे पार्टी में वापस नहीं जाएंगे. 

जनसंघ के समय से जुड़ा है मृगेंद्र का परिवार
मृगेंद्र उपाध्याय का परिवार जनसंघ के समय से भाजपा और संघ परिवार से जुड़ा रहा है. खुद मृगेंद्र उपाध्याय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व जिला संयोजक, हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला संयोजक, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला मंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विस्तारक रह चुके हैं. वर्तमान समय में वे भाजपा के सक्रिय सदस्य थे और 291 विधानसभा तुलसीपुर से पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा कई बार जता चुके थे. 

मृगेंद्र के इस्तीफे के पीछे और भी कारण
इस्तीफे के पीछे उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों और कुंभ (माघ) मेला 2026 के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ कथित दुर्व्यवहार को प्रमुख कारण बताया है. अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि माघ मेला के दौरान मेला प्रशासन ने साधु-संतों, बटुकों और वृद्धजनों के साथ लात-घूंसे और जूतों से मारपीट की , जो बहुत ही निंदनीय है. 

मृगेंद्र उपाध्याय ने सरकार को घेरा
मृगेंद्र उपाध्याय ने आरोप लगाया कि शंकराचार्य जैसे प्रतिष्ठित धर्मगुरु के साथ हुए अपमान पर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस पूरे प्रकरण में सरकार की भूमिका संदिग्ध है. उन्होंने कहा कि सनातन समाज के सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता. 

प्रेस वार्ता में मृगेंद्र उपाध्याय ने दो टूक कहा, “मैं भाजपा से केवल टिकट के लिए नहीं जुड़ा था. संगठन और विचारधारा के लिए जीवन का बड़ा हिस्सा दिया, लेकिन जिस प्रकार शंकराचार्य और संत समाज का अपमान हुआ, उससे मैं बहुत आहत हुआ हूं.अब भाजपा चाहे भविष्य में मुझे कोई भी पद या टिकट दे, मैं उसे ठुकरा दूंगा.”

उन्होंने यह भी घोषणा की कि उनके साथ उनकी पूरी टीम भी भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही है. मृगेंद्र उपाध्याय के इस फैसले को लेकर जिले की सियासत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावी माहौल में इस इस्तीफे से बलरामपुर में दूरगामी असर देखने को मिल सकते हैं. 

ये भी पढ़ें: यूपी की राजनीति में ब्राह्मण कार्ड की नई बिसात, 2027 से पहले सपा का बड़ा दांव, इन नेताओं को दी अहम जिम्मेदारी

 

