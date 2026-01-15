बलरामपुर में दबंगों के अवैध कब्जे पर चलेगा बुलडोजर, अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, प्रशासन को तुरंत कार्रवाई के निर्देश

Balrampur News (पवन तिवारी): बलरामपुर जिले में एक बार फिर बड़े अतिक्रमण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है. अवैध आक्रमण के खिलाफ जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है. बलरामपुर जनपद के एक अहम मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं. यह मामला विकासखंड सदर क्षेत्र के ग्राम सिरसिया का है, जहां बीते कई वर्षों से सरकारी तालाब की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था.

कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट पहुंचे शिकायतकर्ता

ग्रामीणों के अनुसार, तालाब पर किए गए इस अतिक्रमण को लेकर शिकायतकर्ता ने कई बार जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की थी. प्रार्थना पत्र देने के बावजूद न तो मौके पर कोई ठोस कार्रवाई की गई और न ही अतिक्रमण हटाने की दिशा में प्रशासन ने गंभीरता दिखाई. प्रशासनिक उदासीनता से नाराज होकर शिकायतकर्ता ने आखिरकार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

कोर्ट ने दिए अवैध कब्जा हटाने के निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कड़ा रुख अपनाया. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि, विशेषकर तालाब जैसी जल संरचनाओं पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह जल्द से जल्द तालाब की भूमि से अवैध कब्जा हटाकर उसे मुक्त कराए और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे.

जल्द हो सकती है बुलडोजर कार्रवाई

हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है. सूत्रों की मानें तो आदेश के अनुपालन में जल्द ही सिरसिया गांव में तालाब की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है. संभावित कार्रवाई की खबर से अतिक्रमण करने वालों में खलबली मची हुई है और वे अपने-अपने स्तर पर बचाव के रास्ते तलाशते नजर आ रहे हैं.

क्या बोले स्थानीय ग्रामीण?

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि तालाब गांव के लिए जीवनरेखा की तरह है, लेकिन अतिक्रमण के चलते उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था. बरसात के मौसम में पानी भरने की जगह खत्म हो जाने से गांव में जलभराव और अन्य समस्याएं भी बढ़ रही थीं. अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ग्रामीणों को उम्मीद जगी है कि तालाब को उसका पुराना स्वरूप वापस मिलेगा. फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से आधिकारिक तौर पर कार्रवाई की तारीख को लेकर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद यह तय माना जा रहा है कि जल्द ही सिरसिया गांव के तालाब से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.