Balrampur News: बलरामपुर में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म, दो आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
Balrampur News: बलरामपुर में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म, दो आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

Balrampur News: बलरामपुर जिले से एक दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस ने दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. सामने आए सीसीटीवी में लड़की रेप से पहले भागते हुए नजर आई थी.

 

 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 13, 2025, 10:52 AM IST
Balrampur news
Balrampur news

बलरामपुर/पवन तिवारी: बलरामपुर जनपद के देहात कोतवाली क्षेत्र में बीते 11 अगस्त की रात हुई एक दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों ने लड़की को एसपी आवास और डीएम आवास के पास से पकड़ ले गए थे और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था. 

देहात कोतवाली इलाके का मामला
मामला बलरामपुर जनपद के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के एसपी आवास और डीएम आवास के पास का है . जहां पर 11 अगस्त की रात एक दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी. बहादुरापुर पुलिस चौकी के पास, 20 मीटर की दूरी पर एक 20 वर्षीय दिव्यांग युवती खेत में संदिग्ध हालत में रोते हुए मिली थी.

सामने आया था सीसीटीवी
जिसको लेकर परिजनों ने कहा था कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है. इसी से संबंधित एक 14 सेकंड का वीडियो सामने आया था. जो एसपी आवास के सीसीटीवी में कैद हुआ था. जिसमें पीड़ित दुष्कर्म से पहले एसपी आवास के पास भागते हुए नजर आई थी . उसके पीछे 5 से 6 मोटरसाइकिल वाले जाते नजर आ रहे थे. जिसमें माना जा रहा था कि इसमें आरोपी हो सकते हैं. 

युवती के भाई ने दर्ज कराया मुकदमा
पूरे मामले को लेकर पीड़ित युवती के भाई ने देहात कोतवाली थाने पर तहरीर देकर बताया था कि बीते 11 अगस्त की रात उसकी बहन अपने ननिहाल से घर के लिए आ रही थी तभी उसे दो युवक रास्ते में एसपी और डीएम आवास के पास से मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए थे और एसपी डीएम आवास से 1किमी दूरी पर घटना को अंजाम दिए थे. घर न पहुंचने पर जब परिजनों ने काफी ढूंढा तो वह बहादुरापुर पुलिस चौकी से 20 मीटर दूरी पर खेत में रोते हुए पड़ी मिली थी.

एसपी ने दी मामले की जानकारी
मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार ने बताया कि वादी ने देहात कोतवाली पर सूचना दी की उनकी बहन जो कि मुखबाधिर और मंदबुद्धि है. उसके साथ दुराचार हुआ है. पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया. पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान जाने वाले रास्तों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाले. जिसमें दो युवकों के नाम सामने आए हैं.

मुठभेड़ में गिरफ्तार
जिसमें अंकुर वर्मा पुत्र चरण देव और हर्षित पांडेय पुत्र प्रयाग दत्त शामिल थे. दोनों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों ने घटना को स्वीकार किया है और घटनास्थल के पहचान कराने की बात कही है. पुलिस इसमें साक्ष्य इकट्ठा कर रही है आगे विवेचना की जाएगी.

