फोन नहीं उठा रहे हैं... डॉक्टर की पत्नी ने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा, अंदर का मंजर देख कांप उठे लोग!

Balrampur News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में सोमवार की सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई. जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेहरा बाजार में आरबीएसके टीम के नेत्र सहायक के रूप में तैनात नरेंद्र पांडेय (मूल निवासी गोंडा) ने अपने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उनकी अचानक मौत की खबर से पूरे इलाके में सन्नाटा और गम का माहौल है.

कहां की है ये घटना ?

दरअसल, ये घटना रेहरा बाजार क्षेत्र की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह लगभग आठ बजे नरेंद्र पांडेय हमेशा की तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और वहां उपस्थिति दर्ज कर हस्ताक्षर किए. इसके बाद वे अपने किराए के मकान पर लौट आए. करीब 10 बजे जब उनकी पत्नी, जो स्थानीय प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका हैं, उन्होंने उन्हें फोन किया तो कॉल रिसीव नहीं हुआ. बार-बार प्रयास करने के बावजूद संपर्क न होने पर संदेह हुआ. पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खुलवाया गया तो देखा गया कि नरेंद्र पांडेय पंखे से लटके हुए हैं.

सूचना के बाद पुलिस जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. जांच जारी है और परिजनों व सहकर्मियों से पूछताछ की जा रही है.

घटना के बाद क्षेत्रीय लोग गमगीन

बताया जाता है कि नरेंद्र पांडेय कई वर्षों से संविदा के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं रहे थे. उनके आत्महत्या करने की खबर से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के बीच भी शोक की लहर दौड़ गई है. क्षेत्रीय लोग इस घटना को लेकर स्तब्ध हैं और परिवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं.

फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है. परिजनों का कहना है कि नरेंद्र पांडेय ने कभी भी किसी व्यक्तिगत या पेशेवर परेशानी की जानकारी साझा नहीं की थी, जिससे इस तरह का कदम उठाना सभी के लिए चौंकाने वाला है. अचानक हुई इस दर्दनाक घटना ने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि पूरे क्षेत्र को गहरे सदमे में डाल दिया है.

जीवन अनमोल है.किसी को भी किसी भी कारण हताशा,निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर+91 9630899002, +91 7389366696पर संपर्क करें.