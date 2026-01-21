Advertisement
Balrampur: शराब के नशे में वर्दीधारी सिपाही का हंगामा, वीडियो वायरल; पुलिस ने कराया मेडिकल

Balrampur News:  बलरामपुर जनपद के थाना ललिया क्षेत्र में एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी का शराब के नशे में हंगामा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:39 AM IST
Balrampur news
Balrampur News/पवन तिवारी: यूपी के बलरामपुर जनपद के थाना ललिया क्षेत्र में एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी का शराब के नशे में हंगामा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. करीब 37 सेकंड के इस वीडियो में वर्दी में मौजूद व्यक्ति नशे की हालत में पुलिसकर्मियों से अभद्र व्यवहार करता नजर आ रहा है, जिससे पुलिस विभाग की छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना?
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उक्त वर्दीधारी व्यक्ति अत्यधिक नशे की हालत में था और अपनी पहचान, तैनाती व पता तक स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहा था. सूचना मिलने पर थाना ललिया पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए उसे अपनी अभिरक्षा में ले लिया.

आरोपी को मेडिकल के लिए ले गई सीएससी ले गई पुलिस
पुलिस टीम आरोपी को चिकित्सीय परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएससी) शिवपुरा लेकर पहुंची. मेडिकल परीक्षण के दौरान भी आरोपी द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे वहां मौजूद लोग भी असहज हो गए. हालांकि, पुलिसकर्मियों ने संयम और अनुशासन बनाए रखते हुए स्थिति को नियंत्रित किया.

क्या बोले थाना प्रभारी?
थाना प्रभारी के अनुसार, संबंधित वर्दीधारी की पहचान कन्हैया कुमार पांडे के रूप में हुई है, जो वर्ष 2019 बैच के सिपाही बताए जा रहे हैं. वर्तमान में उनकी तैनाती बहराइच पुलिस लाइन में है, जबकि वह मूल रूप से मिर्जापुर जनपद के निवासी हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की सूचना बहराइच पुलिस को दे दी गई है. आगे की विभागीय कार्रवाई संबंधित जनपद द्वारा नियमानुसार की जाएगी.

