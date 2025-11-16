बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, सील हुआ हॉस्पिटल, बिना प्रशिक्षित डॉक्टर के ऑपरेशन का आरोप

बलरामपुर/पवन तिवारी: बलरामपुर जिले के उतरौला कस्बे में संचालित यादव नर्सिंग होम एंड मैटरनिटी सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की. शिकायतों की पुष्टि होने के बाद टीम ने स्थल पर पहुंचकर अस्पताल को सील कर दिया. बताया जा रहा है कि अस्पताल बिना किसी पंजीकरण, मानक सुविधाओं और योग्य डॉक्टरों के संचालन में था.

स्वास्थ्य विभाग को मिली थी शिकायत

स्थानीय निवासी संगीता नामक महिला ने कुछ दिन पहले स्वास्थ्य विभाग को एक लिखित शिकायत दी थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अस्पताल में बिना विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी के ऑपरेशन किए जा रहे हैं और मरीजों का इलाज अनुभवहीन स्टाफ के भरोसे चल रहा है. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने जांच टीम गठित की.

मिलीं गंभीर अनियमितताएं

बुधवार को हुई जांच के दौरान टीम को कई गंभीर अनियमितताएं मिलीं. न अस्पताल में पंजीकृत डॉक्टर मौजूद थे, न ही ऑपरेशन थिएटर मानकों के अनुरूप पाया गया. लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे. इन गड़बड़ियों की पुष्टि होने पर विभाग ने तत्काल प्रभाव से नर्सिंग होम को सील कर दिया.

अवैध अस्पतालों के खिलाफ एक्शन

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसके बावजूद कई संचालक बिना अनुमति के अस्पताल खोलकर मरीजों की जान जोखिम में डाल रहे हैं. विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसी गतिविधियों में लिप्त संस्थानों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

शासन को भेजी जाएगी जांच रिपोर्ट

अधिकारियों ने बताया कि यादव नर्सिंग होम के खिलाफ विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी और आवश्यकतानुसार मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी. वहीं, स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई का स्वागत किया है और मांग की है कि भविष्य में भी ऐसी जगहों पर कड़ा निगरानी अभियान चलाया जाए.