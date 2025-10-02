बलरामपुर में दर्दनाक हादसा, मां दुर्गा के कार्यक्रम में जा रहे 4 श्रद्धालुओं की मौत, 2 की हालत नाज़ुक

Balrampur accident: बलरामपुर में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ. जिसमें मौके पर ही चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.
Balrampur Road accident/पवन कुमार तिवारी: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के श्रीदत्तगंज थाना क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. जानकारी के मुताबिक, चूल्हा भारी गांव के पास दो बाइकों पर सवार छह युवक दुर्गा पूजा देखने जा रहे थे. इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.
स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है. हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बताया जा रहा है कि मृतक युवक महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र के मूंडाडीह गांव के रहने वाले थे. अचानक हुई इस घटना से गांव में मातम छा गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.फिलहाल मृतकों की आधिकारिक पहचान नहीं हो पाई है और न ही किसी अधिकारी का बयान सामने आया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है.
