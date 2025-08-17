Balrampur News: बलरामपुर के दो गांवों में तेंदुए का आतंक, महिला पर कर चुका हमला, दहशत में लोग
Balrampur News: बलरामपुर के दो गांवों में तेंदुए का आतंक, महिला पर कर चुका हमला, दहशत में लोग

Balrampur News: बलरामपुर जिले में इन दिनों एक तेंदुए ने दो गांवों में दहशत फैला रखी है. तेंदुआ कई मवेशियों को शिकार बना चुका है, साथ ही एक महिला भी उसके हमले में घायल हुई है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:33 AM IST
बलरामपुर/पवन तिवारी: बलरामपुर जनपद के तराई क्षेत्र के दो गांवों में तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ अब तक मवेशियों का शिकार कर चुका है और एक महिला को भी घायल कर चुका है. लगातार हो रही हलचल से बच्चों की पढ़ाई और ग्रामीणों का रोजमर्रा का कामकाज प्रभावित हो गया है.

खेत से लौटते किसान ने देखा तेंदुआ
शुक्रवार शाम करीब 7 बजे कौवा गांव निवासी उदर नारायण खेत से लौट रहे थे. तभी गन्ने के खेत में अचानक तेंदुआ दिखा. वह घबरा गए और शोर मचाने लगे. ग्रामीण मौके पर पहुंचे लेकिन इससे पहले ही तेंदुआ नदी की ओर भाग गया. इसके बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई.

भितवरिया कला और किठूरा में भी खौफ
भितवरिया कला गांव में पिछले एक सप्ताह से तेंदुआ दिखने की घटनाएं हो रही हैं. शनिवार दोपहर में भी गांव के पास तेंदुआ नजर आया. ग्रामीण महेंद्र सिंह, रामदेव, बब्बू, निब्बर और कंधई लाल ने बताया कि तेंदुआ गांव में अब तक एक बछड़े और दो बकरियों को अपना शिकार बना चुका है. एक महिला पर भी हमला कर उसे घायल कर चुका है.

इलाके में सर्च अभियान
तराई क्षेत्र के किठूरा गांव में भी तेंदुआ आए दिन दिखाई दे रहा है. इससे ग्रामीण रात में घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं. बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेजा जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता, वे असुरक्षित महसूस करते रहेंगे. ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की है. बरहवा रेंज के रेंजर बृजेश सिंह परमार ने बताया कि दोनों गांवों में वन विभाग की टीम भेजी गई है. क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है और हालात पर नजर रखी जा रही है.

