Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3068440
Zee UP-Uttarakhandबस्ती

'मेरा परिवार खतरे में..' बलरामपुर में सपा विधायक पर जमीन कब्जाने का आरोप, पीड़ित महिला ने DM से लगाई गुहार

Balrampur News:  बलरामपुर जिले की गैसड़ी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश यादव पर एक महिला द्वारा जबरन जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पीड़िता संघमित्रा गौतम ने जिलाधिकारी बलरामपुर को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 09, 2026, 10:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Balrampur news
Balrampur news

Balrampur News (पवन तिवारी): यूपी के बलरामपुर जिले की गैसड़ी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश यादव पर एक महिला द्वारा जबरन जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पीड़िता संघमित्रा गौतम ने जिलाधिकारी बलरामपुर को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है. महिला का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों द्वारा उसकी वैध भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिससे उसकी सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो गया है.

पीड़िता का क्या कहना?
शिकायत पत्र के अनुसार, पीड़िता ने गैसड़ी क्षेत्र के ग्राम दुर्गापुर में स्थित गाटा संख्या 765/055, रकबा लगभग 15 डिसमिल भूमि को विधिवत रूप से क्रय किया था. वह उक्त भूमि पर आवास निर्माण की तैयारी कर रही थी. आरोप है कि सपा विधायक राकेश यादव, उनके परिजन एवं सहयोगियों द्वारा दबंगई के बल पर उसके प्लॉट पर मिट्टी पटवाकर बाउंड्री करा दी गई और जबरन कब्जा कर लिया गया.

जान से मारने की धमकी का आरोप
पीड़िता का कहना है कि जब उसने इस अवैध कब्जे का विरोध किया तो उसके साथ गाली-गलौज की गई, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई. महिला ने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में वह मानसिक रूप से भयभीत है और उसे किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

अब तक नहीं हटा अवैध कब्जा
संघमित्रा गौतम ने यह भी बताया कि उसने पूर्व में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन विधायक के प्रभाव के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी. महिला का दावा है कि उसने इस मामले में उच्च न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाया, जहां से आदेश भी पारित हुए, इसके बावजूद अब तक जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया.

शिकायत पत्र में महिला ने उल्लेख किया है कि उसके पास भूमि से संबंधित सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं तथा सीमांकन भी कराया जा चुका है, इसके बावजूद दबंगों द्वारा कब्जा बनाए रखा गया है. पीड़िता ने जिलाधिकारी से मांग की है कि उसके प्लॉट को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो और उसे सुरक्षा प्रदान की जाए.

विपक्षी दलों ने की निष्पक्ष जांच की मांग
इस मामले के सामने आने के बाद जनपद के राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है. विपक्षी दलों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है. वहीं प्रशासन की ओर से बताया गया है कि शिकायती पत्र प्राप्त हो गया है और मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी. उधर, इस पूरे प्रकरण पर सपा विधायक राकेश यादव से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हो सका.

TAGS

balrampur news

Trending news

Haldwani news
इंफ्लुएंसर ज्योति अधिकारी की बढ़ी मुश्किलें, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ब्लॉगर
Lucknow news
लखनऊ में ग्रीन मोबिलिटी को नई उड़ान, अशोक लेलैंड की EV प्लांट का उद्घाटन आज
Justice Manoj Kumar Gupta
कौन हैं न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनें?
Aaj ka mausam
पहाड़ से मैदान तक ठंड से नहीं मिलेगी राहत, बारिश और बर्फबारी को लेकर आया बड़ा अपडेट
Mauni Amavasya
18 या 19 जनवरी कब है मौनी अमावस्या? स्नान दान को लेकर दूर कर लें कंफ्यूजन
Magh Mela 2026
माघ मेला आने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे की बड़ी सौगात! करिए वाराणसी-अयोध्या के दर्शन
Lucknow news
लखनऊ में बनेगा छह लेन की एलीवेटेड रोड, मुंशी पुलिया फ्लाईओवर से होगा सीधा कनेक्शन
IAS Transfer
यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस! चार आईएएस अफसरों का ट्रांसफर
Pratapgarh News
अमिताभ बच्चन के पैतृक गांव में चलेगा बुलडोजर? बिगबी के गांव में बनेगा ज्ञान का मंदिर
Hapur News
जिम में वर्कआउट करते समय IIT के छात्र ने तोड़ा दम, अचानक मुंह के बल धड़ाम से गिरा