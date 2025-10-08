Balrampur News: पशु चिकित्सक का जंगल में मिला नग्न शव, हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा- मोटर साइकिल पर बैठने को लेकर हुआ था विवाद

पवन कुमार तिवारी/बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर बीते दिनों पशु चिकित्सक के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है. पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस, CCTV फुटेज और मौजूदा हालात से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर जब जांच आगे बढ़ाई तो हत्या की जो वजह सामने आई वह बहुत ही हैरान करने वाली थी. पुलिस ने इस हत्याकांड में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरी घटना और हत्या की वजह का खुलासा किया.

जंगल में नग्न अवस्था में मिला था पशु चिकित्सक का शव

बलरामपुर के थाना सादुल्लानगर क्षेत्र के ग्राम गोकुला बुर्जुग डीह निवासी कर्ताराम वर्मा (40 वर्ष), जो पेशे से पशु चिकित्सक थे, 5 अक्टूबर की शाम एक पशु का इलाज करने के लिए घर से निकले थे. रात तक जब वे घर नहीं लौटे, तो परिजनों ने तलाश शुरू की. अगले दिन सुबह ग्रामीणों ने उनका शव मद्दौ भट्ठा जंगल में नग्न अवस्था में पड़ा पाया. शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे और उनके निजी अंग को भी काटा गया था. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने इसे गंभीरता से लेते हुए त्वरित अनावरण के निर्देश दिए. अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय और क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई. पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस, CCTV फुटेज और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई.

पुलिस को दो युवक पर हुआ शक

मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को दो युवकों पर शक हुआ. गहन पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस ने राजू उर्फ हुकुम अली पुत्र रिक्खीराम और सूरज कुमार पुत्र राजकुमार उर्फ गोपाली को अमघटी पुल के पास से गिरफ्तार किया.

पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस की पूछताछ में दोनों युवकों ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि मृतक कर्ताराम वर्मा जब उनके गांव पशु का इलाज करने आए थे, तब वे उनकी मोटरसाइकिल पर बैठे थे. इस पर डॉक्टर ने उन्हें डांट दिया और गांव के सामने अपमानित किया. इसी रंजिश में दोनों ने सुनसान जगह पर कर्ताराम को रोककर बेरहमी से हत्या कर दी और शव को जंगल में छिपा दिया. पुलिस ने उनकी निशानदेही पर आलाकत्ल चाकू व डंडा बरामद किया है. दोनों अभियुक्तों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया है.

