Zee UP-Uttarakhandबस्ती

Balrampur weather today: बर्फीली हवाओं से कांपा यूपी, बलरामपुर में कोहरा ही कोहरा, पड़ रही हाड़ कंपा देने वाली ठंड

Balrampur Weather: बलरामपुर में रविवार सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता बेहद कम रही, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 11, 2026, 08:48 AM IST
balrampur news

पवन कुमार तिवारी/बलरामपुर: बलरामपुर जनपद में लगातार बढ़ रही ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. बीते तीन दिनों से ठंड और कोहरे का असर अधिक देखा जा रहा है. शुक्रवार शाम से ही जिले भर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसका असर रविवार सुबह और भी अधिक देखने को मिला. सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता बेहद कम रही, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. हालात ऐसे हैं कि प्रमुख सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं और कई स्थानों पर सन्नाटा पसरा रहा.

मौसम विभाग के अनुसार बलरामपुर में शनिवार सुबह न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री ओर रविवार सुबह 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसे हाड़ कंपा देने वाली ठंड माना जा रहा है. ठंडी हवाओं और कोहरे के संयुक्त असर से लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया. स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और रोजमर्रा के कामों के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम 
घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क हादसों की आशंका भी बढ़ गई है. वाहन चालक हेडलाइट और फॉग लाइट के सहारे धीरे-धीरे गंतव्य की ओर बढ़ते नजर आए. खासकर सुबह के समय हाईवे और जिला मार्गों पर वाहन चालकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ रही है. कई दोपहिया वाहन चालक कोहरे और ठंड से बचने के लिए सड़क किनारे रुकते भी दिखे.

ठंड और कोहरे का असर बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी दिखाई दिया. आम दिनों की तुलना में बाजार देर से खुले और लोगों की आवाजाही कम रही.  ग्रामीण इलाकों में खेतों की ओर जाने वाले किसान भी देर से घरों से निकले. बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर परिजन विशेष सतर्कता बरतते नजर आए.

कोहरे के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें 
प्रशासन और यातायात विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और यदि यात्रा आवश्यक हो तो धीमी गति से वाहन चलाएं। मौसम के मिजाज को देखते हुए आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं.

Balrampur weather: बलरामपुर में घने कोहरे का कहर, सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार, विजिबिलिटी हुई बेहद कम

Gorakhpur Weather Update: पूर्वी यूपी में हाड़ कंपा रही ठंड, पछुआ हवाओं से बढ़ी गलन, देवरिया समेत इन जिलों में अंधाधुंध कोहरा का अलर्ट

यूपी में बस रही मुंबई जैसी ड्रीम सिटी, 1200 करोड़ में बस रही लग्जरी नई टाउनशिप, DPR-ले आउट पर काम शुरू

 

