Balrampur Weather: बलरामपुर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, किसानों के खिले चेहरे, जलभराव से आमजन परेशान
Balrampur Rain Alert: यूपी के कई जिले झमाझम बारिश से सराबोर है. बलरामपुर जिले में भी बरसात का सिलसिला जारी है. इससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं. हालांकि जलभराव की समस्या के चलते आमजनों को परेशानी हो रही है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 09, 2025, 09:20 AM IST
Balrampur Weather Update (पवन तिवारी): बलरामपुर जिले में बीते शुक्रवार शाम से लगातार रुक-रुक कर हो रही बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है. उमस और गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली है. तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. शुक्रवार सुबह पारा करीब 26 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा. किसानों के लिए यह बारिश धान, गन्ना और सब्जी वाली फसलों के लिए संजीवनी का काम कर रही है.

किसानों को फायदा
धान की फसल के लिए इस समय पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जिसे पंप सेट से पूरी तरह उपलब्ध कराना संभव नहीं होता. स्थानीय किसान अमन कुमार अवधेश और रामनरेश ने बताया कि शुरू हुई यह बारिश बेहद फायदेमंद है. "यदि यह रुक-रुक कर बारिश का क्रम कुछ और दिन चलता रहा तो फसल की पैदावार पर इसका सीधा सकारात्मक असर देखने को मिलेगा," उन्होंने कहा गन्ने की फसल को भी पर्याप्त नमी मिलने से विकास में तेजी आएगी, वहीं सब्जियों की फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होगा. 

आम लोगों के लिए परेशानी
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, यह बरसात कृषि के लिए न केवल पानी की पूर्ति कर रही है बल्कि मिट्टी में नमी का संतुलन भी बनाए रख रही है, जो खरीफ फसलों के लिए बेहद जरूरी है. हालांकि, जहां एक तरफ यह बारिश किसानों और मौसम प्रेमियों के लिए राहत लेकर आई है, वहीं दूसरी तरफ आमजन के लिए कुछ परेशानियां भी खड़ी कर रही है. 

जलभराव की समस्या
लगातार पानी गिरने से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है. ग्राम सभाओं के निचले हिस्सों में पानी भरने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है. कई जगह सड़कों पर कीचड़ और पानी जमा होने से वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को फिसलन और गड्ढों से बचते हुए गुजरना पड़ रहा है. शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी जलनिकासी की समस्या सामने आ रही है. 

स्थानीय लोगों का क्या कहना?
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन समय रहते नालियों और निकासी मार्गों की सफाई कर दे तो बरसात के दिनों में होने वाली परेशानियों से काफी हद तक बचा जा सकता है. कुल मिलाकर, बलरामपुर में हो रही रुक-रुक कर बारिश जहां किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला रही है, वहीं जलभराव की समस्या प्रशासन के लिए चुनौती बनकर सामने आई है.

