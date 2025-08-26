'छांगुर और उसके सहयोगी ने मार डाला..' महिला ने धर्म परिवर्तन का दबाब और पति की हत्या के लगाए आरोप

बलरामपुर/पवन तिवारी: बलरामपुर जिले में धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक और गंभीर मामला सामने आया है. तुलसीपुर तहसील क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने धर्मांतरण मामले में घिरे छांगुर और उनके सहयोगी एक व्यक्ति पर उसके पति को गायब कर हत्या करने का आरोप लगाया है. महिला ने कहा कि छांगुर और उनके सहयोगी द्वारा उसके पति को मार डाला गया है तब वह कहां पर मिलेंगे.

महिला ने लगाए धर्म परिवर्तन के आरोप

महिला का आरोप है कि उस पर वर्षों से धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है. धर्म परिवर्तन से इंकार करने के बाद उसके पति को रहस्यमय परिस्थितियों में गायब कर दिया गया, जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ सकी है. पीड़िता का कहना है कि उसका पति वर्ष 2013 से लापता है और अब तक उसका कोई पता नहीं चला है.

जताया पति की हत्या का संदेह

महिला का कहना है कि उसके पति के लापता होने से पहले ही कुछ लोग लगातार उनके परिवार पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाल रहे थे. जब परिवार ने धर्म परिवर्तन से इंकार किया तो उन लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और उसके पति को अगवा कर लिया. पीड़िता को संदेह है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है.

संपत्ति पर दबंगों ने किया कब्जा- पीड़ित

महिला ने आरोप लगाया है कि धर्मांतरण मामले में घिरे छांगुर और उसका सहयोगी हारून व अन्य लोग लगातार उसके परिवार को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते रहे. जब उन्होंने इनकार किया तो भूमि कब्जाने की नीयत से दबंगों ने उसके पति को गायब कर दिया. तभी से पीड़िता छोटे-छोटे बच्चों के साथ विधवा जैसा जीवन जी रही है. इस दौरान उसकी संपत्ति पर भी दबंगों ने कब्जा कर लिया.

इन पर लगाए आरोप

पीड़िता ने बताया कि हारून पुत्र मोहम्मद रफीक, अब्दुल्ला, बहदुल्ला और कुसनूर पुत्र मोहम्मद हारून सहित लगभग 8-10 दबंगों ने उसकी कीमती भूमि पर कब्जा कर लिया है. इतना ही नहीं, उसने आरोप लगाया कि उसके 12 से 13 कमरों वाले मकान पर भी इन लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है. पीड़िता के मुताबिक, यह लोग अक्सर उसे प्रताड़ित करते हैं और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते हैं.

'अब तक नहीं हुई कार्रवाई, न्याय का इंतजार'

महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दबंगों के पास इतना बाहुबल और राजनीतिक पहुंच है कि उसकी बार-बार की गई शिकायतों के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. उसने बताया कि आरोपी लकड़ी की तस्करी से भी जुड़े हैं और तुलसीपुर स्थित नथुनिया मोड़ पर उन्होंने एक लकड़ी की दुकान खोल रखी है, जो उसकी जमीन के सामने है. पीड़िता का कहना है कि बार-बार प्रशासन को जानकारी देने के बावजूद आरोपी खुलेआम दबंगई करते हैं और उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है.

इतना ही नहीं, पीड़िता ने बताया कि 13 नवंबर 2024 को हारून और उसके साथियों ने सार्वजनिक स्थल पर उसके साथ मारपीट की. इस दौरान जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उसे अपमानित किया गया. यहां तक कि उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश भी की गई. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में हारून और उसके साथियों ने उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था. इस संबंध में थाना तुलसीपुर में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक इस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.

पीड़िता का कहना है कि प्रशासन और पुलिस की चुप्पी से दबंगों का हौसला बढ़ता जा रहा है. पीड़िता का कहना है कि यदि समय रहते न्याय नहीं मिला तो वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित है और आत्महत्या करने जैसी नौबत भी आ सकती है.

