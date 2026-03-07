बस्ती के लाल ने रचा इतिहास, प्रखर शुक्ला की UPSC में 787वीं रैंक, गांव में जश्न का माहौल

Basti News: तहसील हर्रैया के सकरदहा गांव निवासी प्रखर शुक्ल ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले और परिवार का नाम रोशन किया है. प्रखर को इस परीक्षा में 787वीं ऑल इंडिया रैंक मिली है. उनकी सफलता की खबर मिलते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया.

प्रखर शुक्ल के बारे में

प्रखर शुक्ल, डॉ. पंकजेश शुक्ल के पुत्र हैं. उनकी प्रारंभिक शिक्षा हर्रैया के गजाधर सिंह अंगद सिंह एकेडमी में हुई. इसके बाद उन्होंने एमएल कॉन्वेंट स्कूल, करेली बाग (प्रयागराज) से इंटरमीडिएट किया और आगे की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी में पूरी की.

प्रखर ने बताया कि उनके बाबा स्व. जगदम्बा प्रसाद शुक्ल और पिता का सपना था कि परिवार से कोई सिविल सेवा में जाए. उनके पिता खुद भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से उनका सपना पूरा नहीं हो पाया. आज प्रखर की सफलता से परिवार का वह सपना साकार हो गया है.

प्रतिदिन छह से सात घंटे तक पढ़ाई

प्रखर ने बताया कि उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी के दौरान रोजाना 6 से 7 घंटे पढ़ाई की. पहले प्रयास में वह लिखित परीक्षा पास कर इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो पाया. दूसरे प्रयास में उन्होंने मेहनत जारी रखी और आखिरकार 787वीं रैंक हासिल कर सफलता प्राप्त की.

परिवार के बारे में

परिवार में माता-पिता के अलावा उनकी दो बहनें हैं, जिनकी शादी हो चुकी है. उनकी माता गृहिणी हैं. प्रखर अपनी सफलता का श्रेय बाबा, माता-पिता और अपने गुरुओं को देते हैं. परिवार के अन्य सदस्य भी सिविल सेवा से जुड़े रहे हैं. प्रखर की सफलता की खबर मिलते ही सकरदहा गांव में जश्न का माहौल बन गया. वरिष्ठ भाजपा नेता चन्द्रमणि पाण्डेय सुदामा सहित कई गणमान्य लोग उनके घर पहुंचे और उन्हें माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर बधाई दी.

इस अवसर पर गजाधर सिंह अंगद सिंह एकेडमी के प्रधानाचार्य सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, डॉ. लवकुश त्रिपाठी, राम विनय पाण्डेय, सत्यदेव पाण्डेय, नर्मदेश्वर शुक्ल, अशोक शुक्ल, विनोद शुक्ल, भारती शुक्ला, परमात्मा मिश्र, नटवर सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में गांव के महिला-पुरुष और बच्चे मौजूद रहे.

