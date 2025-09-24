 Basti News : बस्ती में फूड प्वाइजनिंग का कहर, 10 बच्चे हुये बीमार
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2935055
Zee UP-Uttarakhandबस्ती

Basti News : बस्ती में फूड प्वाइजनिंग का कहर, 10 बच्चे हुये बीमार

 Basti News:बस्ती जिले में चना खाने से 10 बच्चे फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए. दो की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया. प्रशासन ने स्वास्थ्य व फूड विभाग की टीम जांच में लगाई है, पुलिस भी पड़ताल कर रही है.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 24, 2025, 04:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साकेंतिक फोटो
साकेंतिक फोटो

Basti/Raghavendra singh: बस्ती जनपद के गौर थाना क्षेत्र के गोनहा गांव में अचानक हड़कंप मच गया, जब गांव के करीब 10 बच्चों की हालत चना खाने के बाद बिगड़ गई. बच्चों को उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद परिजन आनन-फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) गौर ले गए. डॉक्टरों ने तत्काल सभी बच्चों का उपचार शुरू किया.

दो बच्चों की हालत गंभीर
प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों ने देखा कि दो बच्चों – अंकुश (8 वर्ष) और लक्ष्य (10 वर्ष) – की हालत गंभीर है. दोनों को बेहतर इलाज के लिए बस्ती जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जिला अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, वहीं बाकी बच्चों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है.

दुर्गा पंडाल के पास मिला संदिग्ध चना
गांववालों ने बताया कि दुर्गा पूजा पंडाल के बगल में एक व्यक्ति चना बेच रहा था. बच्चों ने उससे चना खरीदा और खाते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. कुछ ही देर में लगभग 10 बच्चे बीमार हो गए. परिजनों ने आरोप लगाया कि व्यक्ति ने विषाक्त चना बेचा, जिससे फूड प्वाइजनिंग हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही गौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. गांव निवासी परमानंद ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें पड़ोसी गांव तरैनी के एक व्यक्ति पर विषाक्त चना बेचने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

प्रशासन ने लिया संज्ञान
एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान ने बताया कि बीमार बच्चों को तत्काल सीएचसी में भर्ती कराया गया और गंभीर बच्चों को जिला अस्पताल भेजा गया. स्वास्थ्य विभाग की टीम को बच्चों की निगरानी और परीक्षण के लिए लगाया गया है. साथ ही, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने चने का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

गांव में दहशत का माहौल
इस घटना से गोनहा गांव में दहशत का माहौल है. परिजन बच्चों की सलामती के लिए चिंतित हैं, वहीं प्रशासनिक अमला लगातार हालात की निगरानी कर रहा है.

यह भी पढ़िये :लाठी-डंडा लेकर रातभर पहरा दे रहे ग्रामीण, चोर और ड्रोन की अफवाह ने सैकड़ों गांवों की उड़ाई नींद!
 

TAGS

Basti News

Trending news

jalaun news
तुरंत निकल कर भागो.बैंक में निकला विशालकाय अजगर, ग्राहकों की चीख-पुकार से मचा हड़कंप
Basti News
लाठी-डंडा लेकर रातभर पहरा दे रहे ग्रामीण, चोर और ड्रोन की अफवाह ने उड़ाई नींद!
Sambhal news
क्या संभल का बदलेगा नाम? शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने की बड़ी मांग
Amethi news
कक्षा 8 की छात्रा बनी एक दिन की SDM,कुर्सी पर बैठते ही अफसरों को सुनाए धड़ाधड़ फरमान
Mathura News
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मथुरा-वृंदावन दौरा कल, हाई अलर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था
Banda News
बांदा में दर्दनाक हादसा, ई-रिक्शा की टक्कर से मासूम की मौत,
Deoria news
देवरिया में विवादित पोस्टर हटाने पर मचा बवाल, विरोध में धरने पर बैठे हिंदू संगठन
Sitapur news
सीतापुर में हेडमास्टर ने बीएसए पर बेल्ट से किया हमला, वजह जानकर चौक जाएंगे आप!
Deoria news
देवरिया में बुर्का पहनकर प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक,दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार
Sonbhadra News
सोनभद्र में एटीएस का बड़ा ऑपरेशन, 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार
;