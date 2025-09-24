Basti News : बस्ती में फूड प्वाइजनिंग का कहर, 10 बच्चे हुये बीमार

Basti/Raghavendra singh: बस्ती जनपद के गौर थाना क्षेत्र के गोनहा गांव में अचानक हड़कंप मच गया, जब गांव के करीब 10 बच्चों की हालत चना खाने के बाद बिगड़ गई. बच्चों को उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद परिजन आनन-फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) गौर ले गए. डॉक्टरों ने तत्काल सभी बच्चों का उपचार शुरू किया.

दो बच्चों की हालत गंभीर

प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों ने देखा कि दो बच्चों – अंकुश (8 वर्ष) और लक्ष्य (10 वर्ष) – की हालत गंभीर है. दोनों को बेहतर इलाज के लिए बस्ती जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जिला अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, वहीं बाकी बच्चों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है.

दुर्गा पंडाल के पास मिला संदिग्ध चना

गांववालों ने बताया कि दुर्गा पूजा पंडाल के बगल में एक व्यक्ति चना बेच रहा था. बच्चों ने उससे चना खरीदा और खाते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. कुछ ही देर में लगभग 10 बच्चे बीमार हो गए. परिजनों ने आरोप लगाया कि व्यक्ति ने विषाक्त चना बेचा, जिससे फूड प्वाइजनिंग हुई.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही गौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. गांव निवासी परमानंद ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें पड़ोसी गांव तरैनी के एक व्यक्ति पर विषाक्त चना बेचने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

प्रशासन ने लिया संज्ञान

एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान ने बताया कि बीमार बच्चों को तत्काल सीएचसी में भर्ती कराया गया और गंभीर बच्चों को जिला अस्पताल भेजा गया. स्वास्थ्य विभाग की टीम को बच्चों की निगरानी और परीक्षण के लिए लगाया गया है. साथ ही, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने चने का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

गांव में दहशत का माहौल

इस घटना से गोनहा गांव में दहशत का माहौल है. परिजन बच्चों की सलामती के लिए चिंतित हैं, वहीं प्रशासनिक अमला लगातार हालात की निगरानी कर रहा है.

