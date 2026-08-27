बस्ती में धरा गया फर्जी OSD, इनोवा पर सरकारी लोगो और लाल-नीली बत्ती; जानें कैसे खुली VIP ठगी की पोल

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राघवेंद्र सिंह/बस्ती: सरकारी गाड़ी जैसा रुतबा, छत पर लाल-नीली बत्ती, हाथ में वॉकी-टॉकी और जेब में उत्तर प्रदेश सरकार के OSD का फर्जी विजिटिंग कार्ड. इस हुलिए को देखकर किसी को भी उसके अधिकारी होने का भरोसा हो जाए, लेकिन बस्ती पुलिस की जांच ने पूरा खेल उजागर कर दिया. पुलिस ने फर्जी OSD बनकर घूम रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.
बड़ेबन पुल के नीचे रोकी गई संदिग्ध इनोवा
मामला 26 अगस्त का है. बस्ती के बड़ेबन पुल के नीचे कोतवाली पुलिस और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान पुलिस ने सफेद रंग की इनोवा कार UP32HW2225 को रोका. गाड़ी पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा था और छत पर लाल-नीली बत्ती लगी थी.
कार में बैठे मोहसिन खान ने खुद को उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय, लखनऊ में तैनात OSD बताया. उसने पुलिस के सामने अपना विजिटिंग कार्ड भी पेश किया, लेकिन पुलिस को पहचान को लेकर संदेह हुआ. इसके बाद कार्ड और वाहन की गहन जांच शुरू की गई.
पांच फर्जी कार्ड और दो वॉकी-टॉकी बरामद
जांच में सामने आया कि मोहसिन खान कोई सरकारी अधिकारी नहीं है. आरोप है कि वह फर्जी पहचान बनाकर OSD के तौर पर घूम रहा था. पुलिस ने उसके कब्जे से पांच फर्जी OSD विजिटिंग कार्ड, दो BAOFENG वॉकी-टॉकी, एक Apple iPhone, एक की-पैड मोबाइल, चार ATM कार्ड और 2700 रुपये नकद बरामद किए.
टोल पर VIP प्रोटोकॉल और सरकारी दफ्तरों में एंट्री का खेल
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि वह फर्जी OSD बनकर अलग-अलग जिलों और राज्यों में जाता था. फर्जी पहचान के सहारे पुलिस और टोल प्लाजा पर VIP प्रोटोकॉल लेने और टोल से बचने की कोशिश करता था. आरोप है कि सरकारी दफ्तरों में प्रभाव जमाने के अलावा लोगों को अधिकारियों से काम कराने का भरोसा देकर पैसे ऐंठने का खेल भी चल रहा था.
चालक को 15 हजार रुपये महीने पर रखा था
पुलिस ने बताया कि आरोपी के साथ मौजूद चालक राजेश यादव को कथित तौर पर 15 हजार रुपये प्रतिमाह के वेतन पर रखा गया था. पूछताछ और सत्यापन के बाद चालक को नोटिस देकर जांच में सहयोग करने की हिदायत के साथ छोड़ दिया गया.
BNS और IT Act के तहत मुकदमा
मामले में बस्ती के कोतवाली थाने में मुकदमा संख्या 371/2026 दर्ज किया गया है. पुलिस ने सरकारी अधिकारी का प्रतिरूपण और फर्जी पहचान के आरोप में BNS की संबंधित धाराओं और IT Act की धारा 66D के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने इस फर्जी VIP पहचान का इस्तेमाल कहां-कहां और कितने समय से किया था.