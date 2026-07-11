बस्ती में पिता ने दो नाबालिग बेटियों से किया दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, आरोपी गिरफ्तार

महीनों तक बेटियों को डरा-धमकाकर करता रहा दुष्कर्म

यह शर्मनाक मामला बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव का है. यहां 14 और 16 साल की दो सगी बहनों ने अपने ही पिता पर जबरन शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, आरोपी पिता पिछले कई महीनों से शराब के नशे में अपनी दोनों बेटियों के साथ अश्लील हरकतें करता था और जबरन शारीरिक संबंध बनाता था. जब भी बेटियों ने इसका विरोध करने की कोशिश की, तो आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देकर चुप करा देता था. लोक-लाज और डर के कारण दोनों बहनें लंबे समय तक इस जुल्म को सहती रहीं.