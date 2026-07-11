बस्ती में पिता ने दो नाबालिग बेटियों से किया दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, आरोपी गिरफ्तार

राज्य चुनें
बस्ती/राघवेंद्र सिंह: कहते हैं कि बेटी जिस पिता की उंगली पकड़ कर चलना सीखती है और जिस पिता का साया उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है, जब वही रक्षक भक्षक बन जाए तो रिश्तों का सबसे पवित्र बंधन भी शर्मसार हो जाता है. उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही दो नाबालिग बेटियों की अस्मिता पर हमला कर सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को तार-तार कर दिया. पुलिस ने पीड़ित बहनों और उनकी मां की तहरीर के आधार पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
महीनों तक बेटियों को डरा-धमकाकर करता रहा दुष्कर्म
यह शर्मनाक मामला बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव का है. यहां 14 और 16 साल की दो सगी बहनों ने अपने ही पिता पर जबरन शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, आरोपी पिता पिछले कई महीनों से शराब के नशे में अपनी दोनों बेटियों के साथ अश्लील हरकतें करता था और जबरन शारीरिक संबंध बनाता था. जब भी बेटियों ने इसका विरोध करने की कोशिश की, तो आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देकर चुप करा देता था. लोक-लाज और डर के कारण दोनों बहनें लंबे समय तक इस जुल्म को सहती रहीं.
मां को बताई आपबीती, तो आरोपी देने लगा जान से मारने की धमकी
जब आरोपी पिता की हैवानियत हद से पार हो गई और दोनों बेटियां मानसिक व शारीरिक रूप से टूट गईं, तो उन्होंने हिम्मत जुटाकर पूरी बात अपनी मां को बताई. बेटियों की आपबीती सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई. मां ने जब अपने पति की इस घिनौनी करतूत का कड़ा विरोध किया, तो भी वह नहीं रुका और अपनी हरकतों को अंजाम देता रहा.
आखिरकार, परेशान होकर पीड़िता की मां ने कानून का दरवाजा खटखटाया और अपने ही पति के खिलाफ कलवारी थाने में लिखित तहरीर दे दी. पुलिस में शिकायत दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी पिता घर से फरार हो गया. फरार होने के बाद भी उसकी दबंगई कम नहीं हुई. वह अलग-अलग फोन नंबरों से अपनी पत्नी और बेटियों को फोन करके तहरीर वापस लेने का दबाव बनाने लगा और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा.
एक्शन में आई पुलिस, पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए कलवारी थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दी और फरार चल रहे आरोपी पिता को धर दबोचा. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1), धारा 352(2), धारा 5N/6 पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि पीड़ितों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और मामले में सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जाएगी.