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बस्ती में पिता ने दो नाबालिग बेटियों से किया दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला और रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक कलयुगी पिता पर अपनी ही दो सगी नाबालिग बेटियों के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने और दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 11, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:20 PM IST
बस्ती में पिता ने दो नाबालिग बेटियों से किया दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, आरोपी गिरफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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