Basti News: बस्‍ती में ढाबे की आड़ में चल रहा था जिस्‍म फरोशी का धंधा, 2 महिलाओं समेत 5 गिरफ्तार
Basti News: बस्‍ती में ढाबे की आड़ में चल रहा था जिस्‍म फरोशी का धंधा, 2 महिलाओं समेत 5 गिरफ्तार

Basti Latest News: बस्‍ती में ढाबे की आड़ में देह व्‍यापार का धंधा चल रहा था. पुलिस ने छापेमारी कर पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इसमें दो लड़क‍ियां भी शामिल हैं. पुलिस ने कमरों से आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 20, 2025, 06:19 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

राघवेंद्र सिंह/बस्‍ती: बस्‍ती के हरेया थाना क्षेत्र के महूघाट के पास ढाबे की आड़ में देह व्‍यापार का धंधा चल रहा था. पुलिस ने छापेमारी कर तीन युवक और दो युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. बताया गया कि 200 से 2000 रुपये तक ग्राहकों से चार्ज किया जा रहा था. पुलिस को लंबे समय से शिकायत से म‍िल रही थी. 

बस्‍ती में सेक्‍स रैकेट का खुलासा 
जानकारी के मुताबिक, हरेया थाना क्षेत्र के महूघाट के पास एक ढाबा खुला है. ढाबे के पीछे मकान है. मकान के कमरों की बाकयदा नंबरिंग की गई थी. ढाबे की आड़ में मकान में देह व्‍यापार का धंधा चल रहा था. पुलिस ने छापेमारी की तो कमरा नंबर एक से मिथुन नाम का एक युवक युवती के साथ मौज मस्ती करते हुए पकड़ा गया. कमरा नंबर दो से मुकेश नाम के युवक को आपत्तिजनक स्थिति में युवती के साथ पकड़ा गया. 

कमरों में पहले से रहती थी लड़क‍ियां 
पुलिस ने तीन युवकों समेत दो लड़क‍ियों को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में पता चला कि जब ग्राहक आते थे तो उसको कमरा नंबर 1, 2 और 3 एलॉट किया जाता था, जहां पर कमरे में पहले से लड़कियां मौजूद रहती थीं. पुलिस ने जब छापा मारा तो ढाबे के संचालक राहुल यादव को अरेस्ट किया. जब कमरों की तलाशी ली गई तो पुलिस ने कमरे से लड़कियों के कपड़े, मोबाइल फोन और आपत्तिजनक चीजें बरामद की. 

लंबे समय से म‍िल रही थी सूचना 
सीओ संजय सिंह ने बताया कि काफी समय से ढाबे की आंड में अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिल रही थी. छापेमारी के दौरान तीन युवक और दो युवतियों को पकड़ा गया है. इनके खिलाफ धारा 3/4/5/6/7 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. 

बस्‍ती में ढाबे की आड़ में चल रहा था जिस्‍म फरोशी का धंधा, 2 महिलाओं समेत 5 गिरफ्तार
