बस्ती में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, रफ्तार के कहर ने बुझाए तीन घरों के चिराग, कार चालक गंभीर

तीन युवकों की दर्दनाक मौत, कार चालक घायल

मृतकों की पहचान भुइसापुर गांव निवासी 28 वर्षीय सहाबुद्दीन, 26 वर्षीय नूर आलम और करीब 29 वर्षीय शरीफ के रूप में हुई है. सहाबुद्दीन और नूर आलम की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि गंभीर रूप से घायल शरीफ को एंबुलेंस से बस्ती जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया. वहीं घटना में कार चालक अविनाश निवासी बाग बहाव, थाना पवई, आजमगढ़ भी गंभीर रूप से घायल हुआ है. उसे भी इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.