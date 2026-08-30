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बस्ती में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, रफ्तार के कहर ने बुझाए तीन घरों के चिराग, कार चालक गंभीर

Basti Accident News: बस्ती में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. यहां तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई. जबकि, कार चालक भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 30, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:25 AM IST
बस्ती में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, रफ्तार के कहर ने बुझाए तीन घरों के चिराग, कार चालक गंभीर
Image Credit: Basti Accident News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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