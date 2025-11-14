Advertisement
चप्पल की दुकान में बिक रही बीयर! बलरामपुर में अवैध शराब के काले कारोबार का खेल

Balrampur News: बलरामपुर के कई थाना क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री खुलेआम होने का दावा सामने आया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कारोबार लंबे समय से चल रहा है और बिना संरक्षण के इसका बाजार इस तरह फल-फूल नहीं सकता. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 14, 2025, 11:48 AM IST
Basti News
Basti News

बलरामपुर/पवन तिवारी: बलरामपुर जनपद के कई थाना क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री खुलेआम होने का दावा सामने आया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कारोबार लंबे समय से चल रहा है और बिना संरक्षण के इसका बाजार इस तरह फल-फूल नहीं सकता. पांच दिन की जांच पड़ताल में जी मीडिया की टीम ने एक ऐसी दुकान का खुलासा किया है जो देखने में चप्पल की दुकान है, लेकिन अंदर से अवैध शराब की सप्लाई की जा रही थी. कैमरे में कैद हुए दृश्य चौंकाने वाले हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं.

हरैया थाना क्षेत्र का मामला
जी मीडिया की टीम के अनुसार, मामला थाना हरैया क्षेत्र का है, जहां एक चप्पल की दुकान में बीयर सहित अन्य शराब की बिक्री की जा रही थी. रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया कर्मी ग्राहक बनकर दुकान पहुंचे और बीयर की दो बोतल मांगी. दुकानदार ने बिना किसी हिचक के कहा कि “5 मिनट बाहर बैठिए, उपलब्ध करा देता हूं.” इसके बाद दुकानदार ने दुकान के अंदर मौजूद फ्रिज से दो बीयर की बोतलें निकालकर 160 रुपये प्रति बोतल की दर बता दी. जिसकी कीमत ₹120 थी. पूरा घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है.

क्या बोले स्थानीय लोग
स्थानीय निवासियों का कहना है कि इलाके में कई स्थानों पर इसी तरह का अवैध व्यापार लंबे समय से चल रहा है, लेकिन कार्रवाई नगण्य है. लोगों का आरोप है कि बिना संरक्षण के यह कारोबार संभव नहीं है, कई लोगों का मानना है कि अवैध शराब की बिक्री से आर्थिक नुकसान के साथ-साथ युवा पीढ़ी पर नशे का खतरा भी बढ़ रहा है.

बिना लाइसेंस शराब बेचना अपराध
शराब बिक्री से जुड़े सरकारी नियम स्पष्ट हैं कि बिना लाइसेंस किसी भी रूप में शराब बेचना कानूनन अपराध है. वहीं प्रिंटेड रेट से अधिक वसूली पर भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है. इसके बावजूद जनपद के कई क्षेत्रों में खुलेआम अवैध बिक्री होने का दावा किया जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं.

मामले में एक्शन का इंतजार
फिलहाल इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन या संबंधित थानों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पुलिस सख्त कार्रवाई करे तो यह कारोबार 24 घंटे भी नहीं चल पाएगा. वहीं जी मीडिया की रिपोर्ट सामने आने के बाद आम जनता अब प्रशासन से ठोस कदम उठाने की उम्मीद कर रही है. यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कैमरे में कैद इस खुलासे के बाद पुलिस और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और अवैध शराब के इस नेटवर्क पर कितनी तेजी से लगाम लगती है.

