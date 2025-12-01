Advertisement
सावधान! लालच में आए तो खाली हो जाएगा अकाउंट, बस्ती में करोड़ों की ठगी के 6 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार

Basti News:  यूपी के बस्ती जिले में अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गैंग का खुलासा हुआ है. पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. इस गैंग ने लगभग 4.5 करोड़ की साइबर ठगी की है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 01, 2025, 05:42 PM IST
Basti News
Basti News

बस्ती/राघवेंद्र सिंह: यूपी के बस्ती जिले में अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गैंग का खुलासा हुआ है. पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. इस गैंग ने लगभग 4.5 करोड़ की साइबर ठगी की है. इस गैंग ने दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत कई राज्यों में साइबर ठगी कर करोड़ों की हेराफेरी की है, यह फ्रॉड 38 बैंक खातों से किए गए, इन खातों से संबंधित विभिन्न राज्यों में 74 साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हैं, बस्ती में भी तीन साइबर ठगी के मामलो में पुलिस को इनकी तलाश थी.

हरियाणा से कनेक्शन
इस गैंग को पकड़ने के लिए कोतवाली पुलिस, लालगंज पुलिस और साइबर टीम लगाई गई थी, इस गैंग का संबंध हरियाणा के मेवात साइबर ठग गैंग से है, कोतवाली, लालगंज थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मेवात कनेक्शन वाले इस गिरोह के छह सदस्यों सुजीत चौधरी, निपेंद्र चौधरी, रामनाथ चौहान, अश्वनी पाठक, निखिल त्रिपाठी, प्रशांत मिश्रा को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह सरकारी योजनाओं, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग और मुफ्त बैंक खाता खोलने का लालच देकर ''म्यूल खाते'' तैयार करता था.

जांच के दौरान खुलासा
कोतवाली, लालगंज और सोनहा थानों में दर्ज तीन गंभीर मामलों की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ. आरोपियों ने अब तक 38 बैंक खातों का दुरुपयोग किया है, जिन पर विभिन्न राज्यों से 74 से अधिक साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज हैं. कुल 4 करोड़ 49 लाख 61 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, यह गिरोह मेवात स्थित साइबर ऑपरेटर्स के साथ मिलकर इन खातों का इस्तेमाल करता था. 

लालच देकर ठगी को देते अंजाम
मेवात से ठगी गई रकम बस्ती के इन  "म्यूल खातों" में प्राप्त की जाती थी, जिसके बाद इसे आगे ठिकाने लगाया जाता था. ठगी की रकम को बिहार में निकाला जाता था. आरोपियों का ठगी का तरीका सुनियोजित था. वे गांव-गांव घूमकर लोगों को सरकारी योजनाओं, मुफ्त बैंक खाते और ट्रेडिंग में अधिक लाभ का लालच देते थे. खाता खुलवाने के बाद वे एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक और सिम कार्ड अपने पास रख लेते थे. यदि कोई पीड़ित इसका विरोध करता था, तो उसे धमकी भी दी जाती थी.

पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल
डीआईजी संजीव त्यागी ने बताया कि यह गैंग कई राज्यों में साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे चुका है, बस्ती जनपद में भी तीन ठगी के मामलों की जांच के दौरान इस गैंग का खुलासा हुआ, इस गैंग के 6 सदस्यों को अरेस्ट किया गया है, इस गैंग ने कई अन्य लोग भी शामिल है जल्द ही उन को भी अरेस्ट किया जाएगा, यह गैंग दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत देश के कई अन्य राज्यों में साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे चुका है, इन के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, इन के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.

