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खुशखबरी! संतकबीरनगर को ओवरब्रिज की बड़ी सौगात, मगहर में विधायक ने किया शिलान्यास

Sant Kabir Nagar News: संतकबीर नगर में बीजेपी विधायक अंकुर राज तिवारी ने मगहर-अशरफाबाद रेलवे क्रासिंग पर 64.14 करोड़ की लागत से बनने वाले फ्लाई ओवर का शिलान्यास किया. करीब 700 मीटर लंबे इस फ्लाई ओवर के बन जाने से गोरखपुर और संतकबीर नगर जिले के बड़ी आबादी को आवागमन में सुविधा मिलेगी.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 14, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:26 PM IST
खुशखबरी! संतकबीरनगर को ओवरब्रिज की बड़ी सौगात, मगहर में विधायक ने किया शिलान्यास
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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