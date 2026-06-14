सीएम योगी आदित्यनाथ का जताया आभार

विधायक ने इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को मंजूरी देने और बजट आवंटित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया. उन्होंने निर्माण एजेंसी को निर्देशित किया कि कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और इसे तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए. इस ओवरब्रिज के बनने से न सिर्फ मगहर नगर बल्कि इसके आसपास के दर्जनों ग्रामीण इलाकों का जिला मुख्यालय और गोरखपुर से संपर्क बेहद आसान हो जाएगा.