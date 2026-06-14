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Sant Kabir Nagar News/नीरज त्रिपाठी: संतकबीरनगर जिले के मगहर-अशरफाबाद रेलवे क्रॉसिंग पर वर्षों से लग रहे भीषण जाम से अब जनता को बहुत जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है. खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अंकुर राज तिवारी ने रविवार को मगहर-अशरफाबाद रेलवे क्रॉसिंग पर 64.14 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रेल ओवरब्रिज (ROB/फ्लाईओवर) का विधि-विधान से शिलान्यास किया.
शिलान्यास समारोह के दौरान विधायक ने खुद हाइड्रोलिक पाइलिंग मशीन चलाकर जमीन की खुदाई की और निर्माण कार्य का औपचारिक शुभारंभ किया. इस परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा कराया जाएगा, जिसे आगामी ढाई वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
परियोजना की मुख्य विशेषताएं
कुल लागत: ₹64.14 करोड़
लंबाई: करीब 700 मीटर
निर्माण एजेंसी: उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड
समयावधि: ढाई साल (30 महीने) के भीतर जनता को समर्पित करने का लक्ष्य.
प्रभावित क्षेत्र: संतकबीरनगर और गोरखपुर जिले की एक बड़ी आबादी को सीधा लाभ मिलेगा.
पर्यटन और बुनकरी उद्योग को मिलेगी नई रफ्तार
समारोह को संबोधित करते हुए सदर विधायक अंकुर राज तिवारी ने कहा कि सूफी संत कबीरदास की निर्वाण स्थली होने के कारण मगहर का देश-विदेश में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है. यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं. इसके अलावा यह क्षेत्र बुनकरी उद्योग का एक बड़ा केंद्र है, जिससे व्यापारिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं.
इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे फाटक बार-बार बंद होने के कारण यहां आने वाले पर्यटकों, व्यापारियों और स्थानीय ग्रामीणों को घंटों जाम से जूझना पड़ता था. इस ओवरब्रिज के निर्माण से आवागमन सुगम होगा, समय की बचत होगी और क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी.
सीएम योगी आदित्यनाथ का जताया आभार
विधायक ने इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को मंजूरी देने और बजट आवंटित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया. उन्होंने निर्माण एजेंसी को निर्देशित किया कि कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और इसे तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए. इस ओवरब्रिज के बनने से न सिर्फ मगहर नगर बल्कि इसके आसपास के दर्जनों ग्रामीण इलाकों का जिला मुख्यालय और गोरखपुर से संपर्क बेहद आसान हो जाएगा.
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