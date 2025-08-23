Ballia News: बिजली पर बलवा! भाजपा नेता ने विद्युत विभाग के अफसर को जूते से पीटा, वीडियो वायरल

मनोज कुमार /बलिया: बलिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां जहां विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता के साथ भाजपा के एक नेता द्वारा मारपीट करने का आरोप लगा है. मारपीट की इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है. वायरल वीडियो में भाजपा नेता बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता को पहले तो जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके फिर जूता से उसकी पिटाई करने की कोशिश करते हैं.

क्या है मामला

बताया जा रहा है कि बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता की पिटाई करने वाला भाजपा नेता का नाम मुन्ना बहादुर सिंह है. मुन्ना बहादुर सिंह का कहना है कि उसके गांव आदर्श नगर सागरपाली सहित कई गांव में पिछले 17 साल से बिजली की समस्या चली आ रही है. कई अधीक्षण अभियंता आए लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया. इसी मामले को लेकर अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में ज्ञापन देने आया था, जहां अधीक्षण अभियंता ने उसके साथ गाली-गलौज करने के साथ ही उनके लोगों द्वारा मारपीट की गई.

विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता का पक्ष

इस पूरे मामले में विद्युत विभाग बलिया के अधीक्षण अभियंता लाल सिंह का कहना है कि 20 से 25 लोग अचानक उनके कार्यालय में घुसे और उनके साथ गाली गलौज करने के साथ ही मुन्ना बहादुर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट की.

