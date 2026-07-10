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'जनहित की आवाज भी बंद?' CM योगी के दौरे से पहले BJP नेता चंद्रमणि पाण्डेय हाउस अरेस्ट, प्रशासन पर उठाए सवाल

Basti BJP Leader House Arrest: बस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले बीजेपी जिला कार्यसमिति सदस्य चंद्रमणि पांडेय ने आरोप लगाया कि उन्हें घर पर ही नजरबंद (हाउस अरेस्ट) कर दिया गया. उनका कहना है कि वे विरोध नहीं, बल्कि मनोरमा नदी की सफाई के मुद्दे पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना चाहते थे.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 10, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:01 PM IST
'जनहित की आवाज भी बंद?' CM योगी के दौरे से पहले BJP नेता चंद्रमणि पाण्डेय हाउस अरेस्ट, प्रशासन पर उठाए सवाल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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