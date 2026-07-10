'जनहित की आवाज भी बंद?' CM योगी के दौरे से पहले BJP नेता चंद्रमणि पाण्डेय हाउस अरेस्ट, प्रशासन पर उठाए सवाल

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बस्ती/राघवेंद्र सिंह: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ही जिला कार्यसमिति सदस्य चन्द्रमणि पाण्डेय को यूपी पुलिस द्वारा उनके घर पर नजरबंद (हाउस अरेस्ट) कर दिया गया. खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जारी आधिकारिक सूची में चंद्रमणि पाण्डेय का नाम शामिल था, इसके बावजूद उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई.
स्वागत सूची में था नाम, फिर भी मिली नजरबंदी
भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र के मुताबिक, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान चंद्रमणि पाण्डेय की ड्यूटी सीएम के प्रस्थान के समय लगाई गई थी. वह मुख्यमंत्री के स्वागत और मंच पर रहने वाले नेताओं की सूची में भी शामिल थे. इसके बावजूद, पुलिस ने उन्हें उनके आवास पर ही रोक दिया.
'विरोध का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ ज्ञापन सौंपना चाहता था'
हाउस अरेस्ट किए जाने पर नाराजगी जताते हुए चंद्रमणि पाण्डेय ने कहा कि उनका किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन का कोई प्लान नहीं था. उन्होंने बताया कि मैं केवल क्षेत्र की प्रमुख मांग 'मनोरमा नदी की सफाई' के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना चाहता था और उन्हें जनहित से जुड़ा एक ज्ञापन सौंपना चाहता था. मैं कोई धरना देने नहीं जा रहा था.
प्रशासनिक चूक या नाकामी छुपाने की कोशिश?
भाजपा नेता ने इस कार्रवाई के पीछे जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें नजरबंद करना या तो प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है कि वे यह नहीं जान पाए कि वह भाजपा के जिला कार्यसमिति सदस्य हैं, या फिर प्रशासन मनोरमा नदी की सफाई को लेकर अपनी नाकामी को छुपाना चाहता है.
उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर अपनी ही सरकार में कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से जनहित की समस्याओं को नहीं उठाएंगे, तो कब उठाएंगे? यदि मुख्यमंत्री के आगमन पर सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं को ही हाउस अरेस्ट किया जाएगा, तो जनता की आवाज सरकार तक कैसे पहुंचेगी?
प्रशासन की चुप्पी
सत्ताधारी दल के ही एक वरिष्ठ पदाधिकारी को मुख्यमंत्री के दौरे से ठीक पहले नजरबंद किए जाने को लेकर स्थानीय राजनीति और गलियारों में चर्चाएं तेज हैं. हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी तक जिला प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
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