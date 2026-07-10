'जनहित की आवाज भी बंद?' CM योगी के दौरे से पहले BJP नेता चंद्रमणि पाण्डेय हाउस अरेस्ट, प्रशासन पर उठाए सवाल

बस्ती/राघवेंद्र सिंह: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ही जिला कार्यसमिति सदस्य चन्द्रमणि पाण्डेय को यूपी पुलिस द्वारा उनके घर पर नजरबंद (हाउस अरेस्ट) कर दिया गया. खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जारी आधिकारिक सूची में चंद्रमणि पाण्डेय का नाम शामिल था, इसके बावजूद उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई.