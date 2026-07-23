/महिलाओं के सम्मान से लेकर अवैध टोल तक... भाजपा नेता चन्द्रमणि पाण्डेय ने महिला आयोग अध्यक्ष को सौंपा जनहित का बड़ा ज्ञापन

जनहित सर्वोपरि, समाधान तक जारी रहेगा संघर्ष

भेंट के उपरांत भाजपा नेता चन्द्रमणि पाण्डेय 'सुदामा' ने स्पष्ट किया कि उनका संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए है. उन्होंने कहा कि जब तक इन जनहित समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन जारी रहेगा. इस अवसर पर महेंद्र प्रताप सिंह, मुकेश पाण्डेय, वेद प्रकाश तिवारी, सुनील सिंह, राजीव पाण्डेय, दिनेश तिवारी, और राहुल विश्वकर्मा सहित दर्जनों समर्थक उपस्थित रहे.