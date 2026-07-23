/महिलाओं के सम्मान से लेकर अवैध टोल तक... भाजपा नेता चन्द्रमणि पाण्डेय ने महिला आयोग अध्यक्ष को सौंपा जनहित का बड़ा ज्ञापन

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Basti News: भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यसमिति सदस्य एवं 307 विधानसभा हर्रैया के सामाजिक कार्यकर्ता चन्द्रमणि पाण्डेय 'सुदामा' ने उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान उन्होंने जनपद बस्ती से जुड़े कई गंभीर जनहित और लोकतांत्रिक अधिकारों से संबंधित विषयों पर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा.
ज्ञापन में उठाए गए प्रमुख मुद्दे
1. महिला जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार की निष्पक्ष जांच
श्री पाण्डेय ने अवगत कराया कि 10 जुलाई 2026 को हर्रैया में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान महिला जनप्रतिनिधियों एवं भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार हुआ था. उन्हें कार्यक्रम में प्रवेश से वंचित किया गया, जिससे कार्यकर्ताओं और आम जनता में गहरा असंतोष है. उन्होंने दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की.
2. अवैध दोहरी टोल वसूली पर रोक
बस्ती जनपद में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्धारित दूरी के मानकों के विपरीत दो टोल प्लाजा संचालित होने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि वर्षों से नियम विरुद्ध दोहरी टोल वसूली स्थानीय नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है. इस अवैध व्यवस्था को तत्काल समाप्त कर जनता को राहत दी जानी चाहिए.
3. मनोरमा, रामरेखा और कुआनो नदियों का संरक्षण
क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत मनोरमा, रामरेखा और कुआनो नदियों के पुनर्जीवन, अतिक्रमण हटाने और प्रदूषण मुक्ति के लिए समयबद्ध कार्ययोजना लागू करने की मांग की गई.
महिला आयोग अध्यक्ष का आश्वासन
राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान के कहा कि महिलाओं के सम्मान एवं सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है. ज्ञापन में उल्लिखित सभी बिंदुओं का परीक्षण कराकर संबंधित विभागों एवं अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
जनहित सर्वोपरि, समाधान तक जारी रहेगा संघर्ष
भेंट के उपरांत भाजपा नेता चन्द्रमणि पाण्डेय 'सुदामा' ने स्पष्ट किया कि उनका संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए है. उन्होंने कहा कि जब तक इन जनहित समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन जारी रहेगा. इस अवसर पर महेंद्र प्रताप सिंह, मुकेश पाण्डेय, वेद प्रकाश तिवारी, सुनील सिंह, राजीव पाण्डेय, दिनेश तिवारी, और राहुल विश्वकर्मा सहित दर्जनों समर्थक उपस्थित रहे.