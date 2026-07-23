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महिलाओं के सम्मान से लेकर अवैध टोल तक... भाजपा नेता चन्द्रमणि पाण्डेय ने महिला आयोग अध्यक्ष को सौंपा जनहित का बड़ा ज्ञापन

भाजपा नेता चन्द्रमणि पाण्डेय 'सुदामा' ने राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान को ज्ञापन सौंपकर महिला जनप्रतिनिधियों के साथ कथित दुर्व्यवहार, बस्ती में दोहरी टोल वसूली और मनोरमा, रामरेखा व कुआनो नदियों के संरक्षण समेत कई जनहित मुद्दे उठाए.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jul 23, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:05 PM IST
महिलाओं के सम्मान से लेकर अवैध टोल तक... भाजपा नेता चन्द्रमणि पाण्डेय ने महिला आयोग अध्यक्ष को सौंपा जनहित का बड़ा ज्ञापन
Image Credit: Chandramani Pandey Sudama

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Shailesh Yadav

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शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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