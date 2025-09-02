Basti News: प्रधानमंत्री जी जब जानेंगे, तब बनवाएंगे... फ्लाईओवर की मांग को लेकर गूंजा आंदोलन, हजारों छात्रों संग भाजपा नेता ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

Basti News: यूपी के बस्ती के हर्रैया तहसील मुख्यालय पर फ्लाईओवर निर्माण की मांग को लेकर सोमवार को बड़ा प्रदर्शन हुआ. वरिष्ठ भाजपा नेता चन्द्रमणि पाण्डेय सुदामा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं, शिक्षक, प्रबंधक, भाजपा कार्यकर्ता व समर्थक उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे.

प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर भरोसा जताते हुए नारे लगाए कि प्रधानमंत्री जी जब जानेंगे, फ्लाईओवर बनवायेंगे.

क्या है मांग?

इस दौरान भाजपा नेता सुदामा पाण्डेय ने उपजिलाधिकारी को प्रधानमंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मनोरमा नदी के दक्षिण से लेकर उपजिलाधिकारी कार्यालय तक फ्लाईओवर निर्माण तथा जनपद के वंचित चौराहों पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग की गई.

भाजपा नेता का आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की मनमोहन सरकार और एनएचएआई की मनमानी के चलते जनपद के महत्वपूर्ण चौराहों पर ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हुआ, जबकि अवैध तरीके से 40 किमी के दायरे में दो-दो टोल प्लाजा स्थापित कर दिए गए. इससे आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है.

आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है

चन्द्रमणि पाण्डेय ने कहा कि हर्रैया नगर के मुरादीपुर, बड़हर और महूघाट चौराहों पर ओवरब्रिज नहीं बनने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी उनके अनशन और संघर्ष के बाद अमहट पुल और फुटहिया, राम-जानकी तिराहे पर ओवरब्रिज बने, छह अन्य स्थानों पर स्वीकृति मिली, लेकिन हर्रैया जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया.

विधालयों का समर्थन

दूसरी ओर, क्षेत्र के गजाधर सिंह अंगद सिंह इंटर कॉलेज, हाजी मोहम्मद अमीन इंटर कॉलेज, रामकुमार विक्रम सिंह इंटर कॉलेज, सावित्री सिंह स्मारक इंटर कॉलेज, बीआर इंटर कॉलेज, नेशनल इंटर कॉलेज, महादेव प्रसाद विश्वनाथ प्रसाद बालिका इंटर कॉलेज व डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज ऑफ फार्मेसी सहित दर्जनों शैक्षणिक संस्थानों ने छात्र-छात्राओं के हस्ताक्षरयुक्त समर्थन पत्र प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भेजा है.

प्रशासन का आश्वासन

उपजिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि ज्ञापन उच्चाधिकारियों तक भेजा जाएगा और तहसील स्तर से भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.