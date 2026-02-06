Basti News: मनोरमा की सफाई को लेकर समाजसेवी ‘सुदामा’ का अल्टीमेटम, एक माह में कार्रवाई नहीं तो 5 मार्च से आंदोलन

Basti News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद की जीवनरेखा मानी जाने वाली पतित-पावनी मनोरमा नदी की बदहाली को लेकर एक बार फिर आवाज़ तेज हो गई है. समाजसेवी एवं भाजपा नेता चन्द्रमणि पाण्डेय ‘सुदामा’ ने हजारों समर्थकों के साथ जिलाधिकारी बस्ती को मांग-पत्र सौंपकर एक माह के भीतर मनोरमा नदी की प्रभावी सफाई कराने की मांग की है. साथ ही रामरेखा और कुवांनो नदी के लिए भी ठोस एवं दीर्घकालिक कार्ययोजना बनाने की अपील की है.

भाजपा नेता ने क्या कहा?

भाजपा नेता चन्द्रमणि पाण्डेय ‘सुदामा’ ने कहा कि नदियों की गंदगी किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे समाज के स्वास्थ्य और भविष्य का प्रश्न है. जल स्वच्छ होगा तो समाज स्वस्थ होगा. जैसा जल, वैसा ही तन और मन. उन्होंने मनोरमा, रामरेखा और कुवांनो को क्षेत्र की आस्था, संस्कृति और विकास की धुरी बताते हुए मखौड़ा धाम व पंडूल घाट जैसे पवित्र स्थलों के संरक्षण और पर्यटन विकास पर जोर दिया.

उन्होंने स्मरण कराया कि वर्ष 2018 में मखौड़ा धाम में आमरण अनशन के बाद प्रशासन ने सफाई अभियान शुरू किया था, लेकिन बाद में वह अभियान ठंडे बस्ते में चला गया. वर्तमान में नदी में कूड़ा-करकट, नगर निकायों का गंदा पानी, औद्योगिक अपशिष्ट और अवैध अतिक्रमण की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है.

प्रमुख मांगें

एक माह के भीतर यांत्रिक व मानवीय संसाधनों से मनोरमा नदी की प्रभावी सफाई

नदी की धारा का सीमांकन कर अवैध अतिक्रमण हटाना

नदियों में गंदे पानी व औद्योगिक अपशिष्ट के प्रवाह पर रोक

मनोरमा में जल प्रवाह सुनिश्चित करने और घाघरा की बाढ़ से राहत हेतु जोड़ने की कार्ययोजना

कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था व जन-जागरूकता अभियान

गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना व सूचना देने वालों को प्रोत्साहन

प्रशासन, सामाजिक संगठनों व मीडिया की संयुक्त बैठक

आंदोलन की चेतावनी

सुदामा ने स्पष्ट कहा कि यदि एक माह के भीतर सफाई कार्य शुरू नहीं हुआ तो 5 मार्च 2026 से धरना-प्रदर्शन, भूख-हड़ताल और जन-आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने प्रशासन से जनहित और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने की अपील की. जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों से समन्वय कर ठोस पहल का आश्वासन दिया.

इस दौरान अशोक मिश्र, विनोद चौधरी,प्रेम त्रिपाठी,अनिल तिवारी,देवा यादव, अभिषेक शर्मा,सुनील सिंह,अजय सोनी, रामधीरज चौधरी, महेंद्र सिंह, राहुल शर्मा, अखिलेश पाण्डेय, विक्रान्त पाण्डेय, हनुमान बर्मा, रवींद्र सिंह, प्रवीण पाठक,नवीन तिवारी, उमानाथ द्विवेदी, रामसजीवन तिवारी, चन्द्रप्रकाश तिवारी, पशुपतिनाथ चौवे,अभय यादव,शिवम यादव, विजय शंकर त्रिपाठी, सर्वेश सिंह, राजमणि तिवारी,दीपक शर्मा, अतुल पटेल प्रमुख रूप से मौजूद रहे.