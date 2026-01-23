Advertisement
गोंडा में खाना बनाने को लेकर विवाद में खूनी खेल, रोटी बनाते समय पत्नी के सिर पर वार कर उतारा मौत के घाट

Gonda News: यूपी के गोंडा जिले में खरगूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भोलाजोत पंचायत के भयकपुर पुरवा गांव में एक सनकी पति बाबूलाल यादव ने अपनी 36 वर्षीय पत्नी रीता की फावडे से सिर पर मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी है.

Jan 23, 2026, 03:50 PM IST
Gonda news
Gonda News/अतुल यादव: यूपी के गोंडा जिले में खरगूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भोलाजोत पंचायत के भयकपुर पुरवा गांव में एक सनकी पति बाबूलाल यादव ने अपनी 36 वर्षीय पत्नी रीता की फावडे से सिर पर मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी है.आरोपी पति बाबूलाल घटना को अंजाम देने के बाद बगल स्थित गन्ने में फरार हो गया है. 

पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी की तलाश शुरू
मौके पर अपर पुलिस अधिक्षक मनोज रावत,फॉरेंसिक टीम सीओ आनन्द राय व खरगूपुर पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम लिए भेजकर साक्ष्य संकलन किए है. पुलिस ने मृतक के ससुर सेवक राम की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है आरोपी की तलाश की शुरू कर दी है. 

क्या बोली मृतक की बहन?
मृतक रीता की बहन नीता यादव ने बताया की उसकी बहन रीता की शादी 20 वर्ष पूर्व बाबूलाल यादव के साथ हुई थी.शादी के बाद से उसका जीजा बाबूलाल यादव शराब पीने को लेकर अक्सर उसकी बहन से झगड़ा करता था. आज वह रीता खाना बना रही थी इसी दौरान कुछ रोटी बनाने को लेकर कहासुनी हुई और पीछे से बाबूलाल ने फावडे से रीता के गर्दन पर हमला कर दिया. इतना ही नहीं मरने के बाद ईंट से उसका सिर कुचल दिया उसके बाद फरार हो गया.

मौत से घर में मचा कोहराम
मृतका के एक बेटा अकिंत यादव एक बेटी मोहनी यादव है वह अभी पढ़ाई कर रही है. जबकि 18 वर्षीय बेटा अंकित ई रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है. आरोपी चार भाई है सभी भाई अलग-अलग रहते हैं, घटना के बाद से घर परिवार में कोहराम मच गया है. गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है सुरक्षा को देखते हुए गांव में पुलिस की तैनाती की गई है.

