सीने पर चाकू के वार, शरीर पर नहीं था एक भी कपड़ा,बीडीसी सदस्य की हत्या से दहला बस्ती

बस्ती/राघवेंद्र कुमार: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में नहर किनारे एक युवक का नग्न और खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान सदर कोतवाली क्षेत्र के देवराव गांव निवासी मदन के रूप में हुई है, जो बीडीसी सदस्य होने के साथ-साथ गांव के कोटेदार भी थे. घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत और चर्चाओं का माहौल पैदा कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, लालगंज थाना क्षेत्र के कटया जयरामपुर गांव के पास नहर किनारे ग्रामीणों ने एक युवक का शव पड़ा देखा. शव पूरी तरह नग्न था और उसके सीने पर किसी नुकीले हथियार से किए गए कई वार के निशान मिले. शव खून से सना हुआ था, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई.

घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक पल्सर बाइक भी बरामद हुई है, जिसे पुलिस जांच का महत्वपूर्ण सुराग मान रही है. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए.

बाइक के आधार पर पुलिस ने मृतक की पहचान सदर कोतवाली क्षेत्र के देवराव गांव निवासी मदन के रूप में की. सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की.

Add Zee News as a Preferred Source

मृतक के बड़े भाई रमेश जायसवाल ने बताया कि मदन बुधवार रात घर पर थे. उनकी प्लैटिना बाइक खराब थी, इसलिए वह पल्सर बाइक लेकर बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल गए थे. सुबह पुलिस की ओर से सूचना मिली कि एक बाइक और उसके पास एक शव बरामद हुआ है. मौके पर पहुंचने पर उन्होंने अपने भाई के शव की पहचान की.

परिजनों के अनुसार, मदन का मोबाइल फोन भी गायब है. हालांकि फोन पर कॉल करने पर घंटी बज रही है, जिससे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

क्षेत्राधिकारी (सीओ) कुलदीप यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों और हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है. नग्न अवस्था में शव मिलने और मोबाइल फोन गायब होने के कारण पुलिस सभी संभावित पहलुओं, जिनमें आपसी रंजिश, व्यक्तिगत संबंध और अन्य कोण की गहन जांच कर रही है.

और पढे़ं: सिद्धार्थनगर में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन मछली मंडी का गेट गिरने से एक मजदूर की मौत, 6 घायल

बस्ती में कानूनगो रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ दबोचा, तहसील में मचा हड़कंप

