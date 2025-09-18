Balrampur News:पुलिया के नीचे मिला युवक का शव, मानसिक रूप से था अस्वस्थ, पोस्टमॉर्टम के बाद आएगा मौत का सच

Balrampur/pavan kumar tiwari: बलरामपुर के उतरौला तहसील क्षेत्र अंतर्गत थाना गैड़ास बुजुर्ग के इटई रामपुर खास गांव में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब छोटी सरयू नहर पर बने पुल के नीचे एक युवक का शव दिखाई दिया. शव मिलने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई.

शव की पहचान रहमत अली के रूप में

सूचना पर थाना गैड़ास बुजुर्ग प्रभारी राजीव मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकलवाया. शिनाख्त के दौरान मृतक की पहचान इटई रामपुर खास निवासी 25 वर्षीय रहमत अली पुत्र सलीम के रूप में हुई. परिजनों ने बताया कि रहमत अली मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और उन्हें दौरे भी पड़ते थे. अचानक इस तरह मौत की खबर से परिवार में मातम पसर गया है.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

रहमत अली के शव की पहचान होते ही घर में कोहराम मच गया. पिता सलीम और अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव के प्रधान प्रतिनिधि फखरुद्दीन खान और बब्बू खान भी मौके पर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया. उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए परिवार के साथ खड़े होने की बात कही.

पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम

थाना प्रभारी राजीव मिश्रा ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध नजर आ रहा है. परिजनों की आशंकाओं को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है, ताकि घटना के हर पहलू की गहराई से जांच की जा सके.

हर एंगल से होगी जांच

पुलिस का कहना है कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. फिलहाल हर एंगल से जांच की जा रही है ताकि किसी तरह का संदेह बाकी न रह जाए.

