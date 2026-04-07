प्यार, भरोसा और फिर धोखा, 21 साल की युवती से दरिंदगी, जबरन संबंध और छल से गर्भपात का आरोप

Basti News/राघवेंद्र कुमार: छत्तीसगढ़ की युवती ने बस्ती के युवक पर दुष्कर्म और गर्भपात कराने का आरोप लगाया छत्तीसगढ़ की 21 वर्षीय युवती ने बस्ती जिले के एक युवक पर प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म करने और धोखे से गर्भपात कराने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पीड़िता के अनुसार, वह मूल रूप से छत्तीसगढ़ की रहने वाली है. उसके फूफा उत्तर प्रदेश के बभनान में एक ईंट भट्ठे पर मैनेजर के रूप में कार्य करते थे. अक्टूबर 2021 में फूफा की तबीयत खराब होने पर भट्ठा मालिक इनामुल हक उन्हें छोड़ने आया था. उसी दौरान पीड़िता ने उसे पहली बार देखा. फूफा के निधन के बाद दिसंबर 2021 में इनामुल हक ने इंस्टाग्राम के जरिए पीड़िता से संपर्क किया और बातचीत शुरू की. बाद में, हिसाब-किताब के बहाने पीड़िता को उसकी बुआ के साथ बस्ती जिले के मटैरा गांव बुलाया गया, जहां वे करीब 10 दिन रुकीं.

आरोप है कि इसी दौरान इनामुल हक ने छत पर बुलाकर शादी का झांसा दिया और मना करने के बावजूद जबरन शारीरिक संबंध बनाए. उस समय पीड़िता नाबालिग थी. इसके बाद आरोपी लगातार उसे शादी का आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा. पीड़िता ने बताया कि 1 अगस्त 2022 को आरोपी रायपुर आया और होटल में भी उसके साथ जबरन संबंध बनाए. बाद में 31 दिसंबर 2022 को उसे बभनान बुलाया गया, जहां 6 जनवरी 2023 तक आरोपी ने लगातार उसके साथ संबंध बनाए.

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पीड़िता के अनुसार, फरवरी 2023 में जब वह गर्भवती हुई और उसने इसकी जानकारी आरोपी को दी, तो उसने उसे बभनान बुलाकर सिरदर्द की दवा के नाम पर गर्भपात की गोली खिला दी. इसके कुछ दिन बाद बाथरूम में उसका गर्भपात हो गया. इसके बाद भी आरोपी शादी का झांसा देकर उसे बुलाता रहा और शारीरिक संबंध बनाता रहा. जब भी पीड़िता शादी की बात करती, आरोपी उसके साथ मारपीट करता और टालता रहता.

आखिरकार 14 फरवरी 2026 को आरोपी ने फोन कर बताया कि उसके घरवालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है और वह अब उससे शादी नहीं करेगा. जब पीड़िता ने इस बारे में आरोपी के भाई जहीरूल हक से बात की, तो उसने पैसे लेकर मामला खत्म करने और जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में सीओ कलवारी, संजय सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है, खासकर उस समय पीड़िता के नाबालिग होने के पहलू पर. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.