चार दिव्यांग बच्चों वाले परिवार की दूर हुई छत और पढ़ाई की चिंता, परिवार के लिए योगी सरकार बनी सहारा

रामकिशन पांडे के परिवार को मिली सरकारी मदद

बस्ती निवासी रामकिशन पांडे के परिवार में चार दिव्यांग बच्चे हैं. आर्थिक परेशानियों के बीच परिवार के सामने आवास, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर कई चुनौतियां थीं. मामले की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने परिवार की मदद के लिए ठोस कदम उठाए.