चार दिव्यांग बच्चों वाले परिवार की दूर हुई छत और पढ़ाई की चिंता, परिवार के लिए योगी सरकार बनी सहारा

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बस्ती: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन ने चार दिव्यांग बच्चों वाले एक जरूरतमंद परिवार की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया है. प्रशासन की संवेदनशील पहल से परिवार को न सिर्फ सिर पर छत मिली, बल्कि बच्चों की शिक्षा, दिव्यांग पेंशन और जरूरी सरकारी योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित किया गया है.
रामकिशन पांडे के परिवार को मिली सरकारी मदद
बस्ती निवासी रामकिशन पांडे के परिवार में चार दिव्यांग बच्चे हैं. आर्थिक परेशानियों के बीच परिवार के सामने आवास, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर कई चुनौतियां थीं. मामले की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने परिवार की मदद के लिए ठोस कदम उठाए.
परिवार को मिला आवास
परिवार को कांशीराम आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया गया. इससे लंबे समय से बनी सिर पर छत की चिंता दूर हुई. दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को देखते हुए उन्हें व्हीलचेयर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई.
दिव्यांग पेंशन की सुविधा
परिवार के बड़े बेटे अंकुर के लिए दिव्यांग पेंशन की सुविधा भी सुनिश्चित की गई है. वहीं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी प्रशासन ने पहल करते हुए उनका स्कूल में एडमिशन कराया, ताकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनकी शिक्षा प्रभावित न हो.
अंत्योदय राशन कार्ड और आय प्रमाण पत्र
परिवार को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में भी कार्रवाई की गई. अंत्योदय राशन कार्ड और आय प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी की गई. इसके साथ ही परिवार के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन की प्रक्रिया भी पूरी कराई गई है.
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन ने परिवार की जरूरतों को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आवास से लेकर शिक्षा, राशन और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक सहायता पहुंचाई. इससे मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे परिवार को बड़ी राहत मिली है.
सरकार की इस पहल से यह संदेश भी सामने आया है कि जरूरतमंद और दिव्यांग परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन स्तर पर संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ काम किया जा रहा है.
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