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चार दिव्यांग बच्चों वाले परिवार की दूर हुई छत और पढ़ाई की चिंता, परिवार के लिए योगी सरकार बनी सहारा

Basti News: मुख्यमंत्री योगी के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता की मिसाल पेश करते हुए एक बेसहारा दिव्यांग परिवार की जिंदगी बदल दी है. बस्ती जिले के रामकिशन पांडे के परिवार पर आए संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने आवास, राशन, पेंशन और बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 15, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 11:48 AM IST
चार दिव्यांग बच्चों वाले परिवार की दूर हुई छत और पढ़ाई की चिंता, परिवार के लिए योगी सरकार बनी सहारा
Image Credit: yogi government

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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