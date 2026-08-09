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सिद्धार्थनगर वालों के लिए गुड न्यूज, बांसी में सीएम योगी देंगे 318 करोड़ की सौगात; जनसभा को भी करेंगे संबोधित

CM Yogi Siddharthnagar Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर दौरे पर हैं. जिले के बांसी में सीएम योगी 318 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण करेंगे. इस दौरान सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे. उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की गई है. सुरक्षा के कडे़ इंतजाम किए गए हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 09, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:50 PM IST
सिद्धार्थनगर वालों के लिए गुड न्यूज, बांसी में सीएम योगी देंगे 318 करोड़ की सौगात; जनसभा को भी करेंगे संबोधित
Image Credit: Siddharthnagar News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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