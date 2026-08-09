/सिद्धार्थनगर वालों के लिए गुड न्यूज, बांसी में सीएम योगी देंगे 318 करोड़ की सौगात; जनसभा को भी करेंगे संबोधित

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CM Yogi Siddharthnagar Visit: आज सिद्धार्थनगर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले के बांसी दौरे पर हैं, जहां वह 318 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे. मुख्यमंत्री कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे. बांसी स्थित रतन सेन इंटर कॉलेज में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे. जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है.
क्या है सीएम योगी का पूरा कार्यक्रम?
निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, सीएम दोपहर करीब 3:25 बजे हेलीकॉप्टर से बांसी स्थित राजा रतन सेन इंटर कॉलेज पहुंचेंगे. इसके बाद 3:30 बजे वे जनसभा स्थल पर पहुंचकर बांसी, इटवा और डुमरियागंज क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इस दौरान सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. सीएम का यह कार्यक्रम शाम 4:30 बजे तक प्रस्तावित है. जनसभा के बाद सीएम शाम 4:45 बजे कार्यक्रम स्थल से रवाना हो जाएंगे. जिसके बाद वह पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा जय प्रताप सिंह के आवास जाएंगे. वे यहां लगभग 15 मिनट रुकेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री शाम 5:10 बजे राजा रतन सेन इंटर कॉलेज से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान करेंगे.
बारिश को देखते हुए कैसे हैं इंतजाम?
मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए रत्न सेन इंटर कॉलेज परिसर में तमाम इंतजाम किए गए हैं. कार्यक्रम के लिए विशाल मंच बनाया गया है. हजारों लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं. बारिश होने की संभावना को देखते हुए मजबूत और वाटरप्रूफ पंडाल बनाए गए हैं, ताकि मौसम खराब होने की स्थिति में भी कार्यक्रम प्रभावित न हो पाए और किसी को कोई भी परेशानी न हो. यहां हेलीपैड का निर्माण किया गया है. हेलीपैड से मुख्य मंच तक मुख्यमंत्री के आवागमन के लिए विशेष सड़क बनाई गई है.
सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम
परिसर में बैरिकेडिंग, पेयजल, बिजली, चिकित्सा, शौचालय, पार्किंग और साफ-सफाई समेत अन्य व्यवस्थाएं भी कर ली गई है. अब अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो, सीएम के आगमन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट है. खुद अधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा है. कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और प्रस्तावित रूट का लगातार नजर बनाए हुए हैं. वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा के साथ ही यातायात व्यवस्था की भी योजना तैयार की गई है. बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है. जिसकी वजह से भीड़ प्रबंधन की तैयारी भी की गई है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर जनप्रतिनिधियों, बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है. सीएम अपने संबोधन में जिले की प्रमुख विकास परियोजनाओं और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर सकते हैं.
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