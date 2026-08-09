/सिद्धार्थनगर वालों के लिए गुड न्यूज, बांसी में सीएम योगी देंगे 318 करोड़ की सौगात; जनसभा को भी करेंगे संबोधित

क्या है सीएम योगी का पूरा कार्यक्रम?

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, सीएम दोपहर करीब 3:25 बजे हेलीकॉप्टर से बांसी स्थित राजा रतन सेन इंटर कॉलेज पहुंचेंगे. इसके बाद 3:30 बजे वे जनसभा स्थल पर पहुंचकर बांसी, इटवा और डुमरियागंज क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इस दौरान सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. सीएम का यह कार्यक्रम शाम 4:30 बजे तक प्रस्तावित है. जनसभा के बाद सीएम शाम 4:45 बजे कार्यक्रम स्थल से रवाना हो जाएंगे. जिसके बाद वह पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा जय प्रताप सिंह के आवास जाएंगे. वे यहां लगभग 15 मिनट रुकेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री शाम 5:10 बजे राजा रतन सेन इंटर कॉलेज से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान करेंगे.