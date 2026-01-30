Basti News: कोडीन सीरप सप्लाई का मास्टरमाइंड पकंज कुमार गिरफ्तार, बड़े पैमाने पर कई दुकानों में करता था सप्लाई

राघवेंद्र कुमार/बस्ती: बस्ती सदर कोतवाली पुलिस ने कोडीन सीरप के मास्टरमाइंड पंकज कुमार को हड़िया चौराहे से अरेस्ट किया है. पंकज गणपति फर्मा नाम की दुकान चलता था, जहां से बड़े पैमाने पर कोडीन सीरप की सप्लाई की जाती थी, इसी फर्म से जिले की कई दुकानों पर कोडीन सप्लाई की गई थी, पुलिस की जांच में गणपति फर्मा का नाम सामने आया था.

बस्ती जिले में भी बड़े पैमाने पर कोडीन सीरप की सप्लाई

बता दें कोडीन सीरप की जांच में बस्ती जिले में भी बड़े पैमाने पर कोडीन सीरप की सप्लाई का मामला सामने आया था, जिसमें बस्ती की कई फर्मों से बड़े पैमाने पर कोडीन सप्लाई का खुलासा हुआ था. जांच में पता चला कि गणपति फार्मा जो कि रहमतगंज मुहल्ले से संचालित हो रही थी वहीं से सभी फर्मों को बड़े पैमाने पर कोडीन सीरप सप्लाई की गई थी. लेकिन जब मौके पर जांच टीम पहुंची तो पता चला कि गणपति फार्मा नाम की जो दुकान है वह मौके पर है ही नहीं जब मकान मालिक से बात की गई तो पता चला कि दुकान किराए पर लेने के बाद एक दो महीने खुली उस के बाद से बंद पड़ी है.

इस के बाद जांच टीम ने गणपति फार्मा के प्रोपराइटर की तलाश शुरू की. जांच में पता चला कि पंकज कुमार पुत्र पुतुल साहनी निवासी त्रिलोचनपुर वाराणसी का रहने वाला है, जिसके नाम से यह फर्म रजिस्टर्ड थी. पुलिस ने काफी तलाश की मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पंकज कुमार को अरेस्ट किया.

कोडीन सीरप का मास्टर माइंड पंकज अरेस्ट

एएसपी श्यामाकांत ने बताया कि कोडीन सीरप का मास्टर माइंड पंकज को अरेस्ट किया गया है, उस के बैंक खाते को फ्रिज कराया गया है, खाते में 9 लाख रूपये फ्रिज कराए गए हैं, इस के खिलाफ धारा 276, 277, 278, 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व 8(C)/21(C), एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, मामले की आगे जांच की जा रही है.

