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खिड़की से फेंका एसिड, नींद में युवती थी बेखबर...एकतरफा प्यार में आशिक बना दरिंदा, वजह जानकर सिहर उठेंगे आप!

Basti News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने एकतरफा प्यार में सारी हदें पार कर दीं.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 10, 2026, 10:03 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

बस्ती/राघवेंद्र कुमार: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक सिरफिरे आशिक ने एकतरफा प्यार में पागल होकर भोर के समय घर की खिड़की से सो रही युवती पर एसिड फेंक दिया. इस हमले में युवती गंभीर रूप से झुलस गई है.बताया जा रहा  है कि युवती के परिजन उसकी शादी कहीं और तय कर रहे थे, जिससे वह नाराज था. 

कहां की है ये घटना?
यह घटना वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के सिसवारी गांव की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, युवती अपने घर में खिड़की के पास सो रही थी, तभी आरोपी सलीम ने बाहर से खिड़की के जरिए उस पर एसिड फेंक दिया और मौके से फरार हो गया. हमले में युवती का चेहरा और हाथ बुरी तरह झुलस गए.

घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और आनन-फानन में युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. बताया जा रहा है कि आरोपी सलीम मुरादाबाद जिले का रहने वाला है और वह युवती से एकतरफा प्रेम करता था. युवती के परिजन उसकी शादी कहीं और तय कर रहे थे, जिससे वह नाराज था. आरोपी पहले भी युवती को धमकी दे चुका था कि अगर उसने किसी और से शादी की तो वह उसे जान से मार देगा.

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पुलिस क्या कह रही है?
सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि पीड़िता के भाई सेराज अहमद की तहरीर पर आरोपी सलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

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