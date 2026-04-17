जिंदा हूं साहब! 14 साल से सरकारी कागजों में मृत; अपने वजूद की लड़ाई लड़ने डीएम ऑफिस पहुंचे बुजुर्ग

बस्ती न्यूज/राघवेंद्र कुमार: उत्तर प्रदेश के बस्ती से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जीवित व्यक्ति को पिछले 14 वर्षों से सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है. अपनी पहचान और हक की लड़ाई लड़ने के लिए पीड़ित बुजुर्ग डीएम कार्यालय पहुंचा, जहां उसने गले में माला, बदन पर कफन और हाथ में न्याय की गुहार लेकर अधिकारियों से अपनी ‘जिंदगी’ वापस मांगने की अपील की.

जानें क्या है मामला

दरअसल, यह मामला लालगंज थाना क्षेत्र के बानपुर गांव का है. पीड़ित इशहाक अली, संतकबीर नगर के निवासी हैं और नाथनगर सीएचसी में स्वीपर के पद पर कार्यरत थे. रिकॉर्ड के अनुसार, उन्होंने 31 दिसंबर 2019 को अपनी सेवा पूरी की और विभाग ने उन्हें विधिवत विदाई भी दी. हैरानी की बात यह है कि राजस्व विभाग ने उन्हें इससे सात साल पहले ही, यानी 2 दिसंबर 2012 को कागजों में मृत घोषित कर दिया था. आरोप है कि तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ललित कुमार मिश्रा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इशहाक अली की फर्जी मौत दर्ज कर दी. इसके बाद उनकी 0.770 हेक्टेयर पुश्तैनी कृषि भूमि, गाटा संख्या 892, गांव की ही एक महिला शाहिदुन्निशा के नाम दर्ज कर दी गई.

इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि जिस समय राजस्व रिकॉर्ड में इशहाक अली ‘मृत’ थे, उसी दौरान स्वास्थ्य विभाग उन्हें नियमित वेतन देता रहा. यहां तक कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वह पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे साफ होता है कि अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय की भारी कमी रही. पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि वह पिछले कई वर्षों से अपनी पहचान साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं. “साहब, मैं जिंदा हूं, लेकिन कागजों में मुझे मार दिया गया है. मेरी जमीन ही मेरी पहचान है,” उन्होंने भावुक होकर कहा.

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इस मामले पर एसडीएम शत्रुघ्न पाठक ने कहा कि प्रकरण बेहद गंभीर है. उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पीड़ित को न्याय दिलाने की बात भी कही. यह मामला सरकारी तंत्र की बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है, जहां एक जिंदा इंसान को ही कागजों में ‘मृत’ कर दिया गया.

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