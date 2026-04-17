Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3181878
Zee UP-Uttarakhandबस्ती

जिंदा हूं साहब! 14 साल से सरकारी कागजों में मृत; अपने वजूद की लड़ाई लड़ने डीएम ऑफिस पहुंचे बुजुर्ग

Basti News: बस्ती से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जीवित व्यक्ति को पिछले 14 वर्षों से सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है. अपनी पहचान और हक की लड़ाई लड़ने के लिए पीड़ित बुजुर्ग डीएम कार्यालय पहुंचा.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 17, 2026, 09:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

बस्ती न्यूज/राघवेंद्र कुमार: उत्तर प्रदेश के बस्ती से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जीवित व्यक्ति को पिछले 14 वर्षों से सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है. अपनी पहचान और हक की लड़ाई लड़ने के लिए पीड़ित बुजुर्ग डीएम कार्यालय पहुंचा, जहां उसने गले में माला, बदन पर कफन और हाथ में न्याय की गुहार लेकर अधिकारियों से अपनी ‘जिंदगी’ वापस मांगने की अपील की. 

जानें क्या है मामला 
दरअसल, यह मामला लालगंज थाना क्षेत्र के बानपुर गांव का है. पीड़ित इशहाक अली, संतकबीर नगर के निवासी हैं और नाथनगर सीएचसी में स्वीपर के पद पर कार्यरत थे. रिकॉर्ड के अनुसार, उन्होंने 31 दिसंबर 2019 को अपनी सेवा पूरी की और विभाग ने उन्हें विधिवत विदाई भी दी. हैरानी की बात यह है कि राजस्व विभाग ने उन्हें इससे सात साल पहले ही, यानी 2 दिसंबर 2012 को कागजों में मृत घोषित कर दिया था. आरोप है कि तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ललित कुमार मिश्रा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इशहाक अली की फर्जी मौत दर्ज कर दी. इसके बाद उनकी 0.770 हेक्टेयर पुश्तैनी कृषि भूमि, गाटा संख्या 892, गांव की ही एक महिला शाहिदुन्निशा के नाम दर्ज कर दी गई.

इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि जिस समय राजस्व रिकॉर्ड में इशहाक अली ‘मृत’ थे, उसी दौरान स्वास्थ्य विभाग उन्हें नियमित वेतन देता रहा. यहां तक कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वह पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे साफ होता है कि अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय की भारी कमी रही. पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि वह पिछले कई वर्षों से अपनी पहचान साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं. “साहब, मैं जिंदा हूं, लेकिन कागजों में मुझे मार दिया गया है. मेरी जमीन ही मेरी पहचान है,” उन्होंने भावुक होकर कहा.

Add Zee News as a Preferred Source

इस मामले पर एसडीएम शत्रुघ्न पाठक ने कहा कि प्रकरण बेहद गंभीर है. उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पीड़ित को न्याय दिलाने की बात भी कही. यह मामला सरकारी तंत्र की बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है, जहां एक जिंदा इंसान को ही कागजों में ‘मृत’ कर दिया गया.

यह भी पढ़ें : Purvanchal Weather Update: पूर्वी यूपी में धूप और पछुआ का डबल अटैक! पश्चिम में गरज चमक के साथ होगी बारिश, जानिए गोरखपुर समेत इन जिलों का हाल
 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Basti News

Trending news

Basti News
जिंदा हूं साहब! कागजों में मृत; अपने वजूद की लड़ाई लड़ने डीएम ऑफिस पहुंचे बुजुर्ग
Lucknow news
यूपी में नए स्टार्टअप को सरकार ने दी बड़ी छूट, इस काम से 10 साल के लिए राहत
up breaking news
UP Breaking News Live: आज कृषि पर होगा क्षेत्रीय सम्मेलन, सीएम योगी किसान की आमदनी बढ़ाने पर करेंगे चर्चा; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
up board result 2026
यूपी बोर्ड परीक्षा में बदल गया पासिंग मार्क्स? जानें छात्रों को लाने होंगे कितने अंक
Hapur Accident
हापुड़ में काल बनकर दौड़ी कार, सड़क किनारे खड़े पांच लोगों को रौंदा, तीन की मौत
Saharanpur news
शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मांग तेज, पूर्व विधायक ने दिया ये नया नाम
Noida Workers Protest
नोएडा श्रमिक विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान से हो रहा था ऑपरेट... पुलिस कमिश्नर का खुलासा
Keshav Prasad Maurya
सिराथू छोड़ प्रयागराज की राह पर डिप्टी सीएम, शहरी उत्तरी से चुनाव लड़ेंगे केशव मौर्य?
Lucknow latest news
संसद में 33% आरक्षण के निर्णय से आधी आबादी गदगद; पीएम मोदी के सम्मान में महायज्ञ
Sonbhadra News
सोनभद्र में एक साथ तीन चिताओं का दाह संस्कार, वेदांता प्लांट हादसे में गई थी जान