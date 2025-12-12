Advertisement
Zee UP-Uttarakhandबस्ती

Gonda Dense Fog: गोंडा में घने कोहरे ने छीनी वाहनों की रफ्तार, लुढ़का पारा, विजिबिलिटी शून्य

Gonda Weather: समूचे यूपी समेत गोंडा में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है. रात से ही गोंडा में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते सुबह होते-होते विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 12, 2025, 09:34 AM IST
Gonda News
Gonda News

अतुल कुमार यादव/गोंडा: गोंडा समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड हो रही है और ऐसे में कड़ाके की ठंड होने के साथ गोंडा में देर रात से ही घना कोहरा छाया हुआ है. घना कोहरा होने से जहां एक तरफ वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है. लोगों का कड़कती ठंड से हाल बेहाल है. लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं जो नाकाफी लग रहा है. बात करें यहां कोहरे की तो यहां फॉग की चादर बिछी हुई है. गोंडा की बिजबिल्टी शून्य है.

गोंडा में ठंड से हालत खराब
दूसरी तरफ सबसे ज्यादा दिक्कत है स्कूली वाहन चालक और रोडवेज बस चालकों को हो रही है जो किसी तरीके से सावधानी पूर्वक स्कूली वाहन के माध्यम से बच्चों को लेकर विद्यालय जा रहे हैं. ये वाहन लाइटों का सहारा लेकर अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ सवारियों को लेकर के जा रहे रोडवेज बस चालक भी लाइटों का सहारा लेकर के किसी तरीके से सवारियों को लेकर जा रहे हैं .गोंडा जिले में बढ़ती ठंड और शीतलहर के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है

गोंडा का AQI 255 पहुंचा
गोंडा का AQI 255 पहुंच चुका है जिससे लोगों को और दिक्कतें हो रही हैं. लगातार गोंडा में हो रही कड़ाके की ठंड और घना कोहरा होने के कारण गोंडा के तापमान में भी काफी गिरावट आई है. आज विजिबिलिटी गोंडा की शून्य हो गई है. जहां गोंडा का तापमान देर रात 1:00 के करीब 13 डिग्री था तो वहीं आज सुबह 7 बजे गोंडा का तापमान 11 डिग्री पहुंच चुका है.

प्रशासन की एडवाइजरी जारी
 देर रात से लेकर के अब तक 6 घंटे के अंदर 2 डिग्री तापमान की गिरावट आई है. शीतलहर घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को लेकर के जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी करके लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं. लगातार गिरते तापमान और शून्य विजिबिलिटी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है. लोगों से ठंड और कोहरे में सतर्क रहने के लिए कहा गया है. बाहर जाते समय ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का उपयोग करने की अपील की गई है. 

UP Cold Wave Alert: यूपी में वर्फीली हवाएं डाउन करेंगी तापमान, इन इलाकों में कोहरे का 'रेड सिग्नल', जीरो हो जाएगी विजिबिलिटी!
 

