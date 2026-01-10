Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3069346
Zee UP-Uttarakhandबस्ती

Balrampur weather: बलरामपुर में घने कोहरे का कहर, सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार, विजिबिलिटी हुई बेहद कम

Balrampur Weather: इस समय पूरा यूपी ठंड के कोहराम से परेशान है. शीतलहर के साथ कोहरे से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. बलरामपुर में हांड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 10, 2026, 07:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

balrampur news
balrampur news

पवन कुमार त्रिवारी/बलरामपुर: बलरामपुर जनपद में लगातार बढ़ रही ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. शुक्रवार शाम से ही जिले भर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसका असर शनिवार सुबह और भी अधिक देखने को मिला.  सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता बेहद कम रही, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.  हालात ऐसे रहे कि प्रमुख सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं और कई स्थानों पर सन्नाटा पसरा रहा.

बलरामपुर का न्यूनतम तापमान गिरा
मौसम विभाग के अनुसार बलरामपुर में शनिवार सुबह न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसे हाड़ कंपा देने वाली ठंड माना जा रहा है. ठंडी हवाओं और कोहरे के संयुक्त असर से लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया. स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और रोजमर्रा के कामों के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम 
घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क हादसों की आशंका भी बढ़ गई है. वाहन चालक हेडलाइट और फॉग लाइट के सहारे धीरे-धीरे गंतव्य की ओर बढ़ते नजर आए. खासकर सुबह के समय हाईवे और जिला मार्गों पर वाहन चालकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी. कई दोपहिया वाहन चालक कोहरे और ठंड से बचने के लिए सड़क किनारे रुकते भी दिखे.

Add Zee News as a Preferred Source

ठंड और कोहरे का असर बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी दिखाई दिया. आम दिनों की तुलना में बाजार देर से खुले और लोगों की आवाजाही कम रही. ग्रामीण इलाकों में खेतों की ओर जाने वाले किसान भी देर से घरों से निकले.  बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर परिजन विशेष सतर्कता बरतते नजर आए.

आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना
प्रशासन और यातायात विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और यदि यात्रा आवश्यक हो तो धीमी गति से वाहन चलाएं. मौसम के मिजाज को देखते हुए आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं.

Gorakhpur Weather Update: पूर्वी यूपी में हाड़ कंपा रही ठंड, पछुआ हवाओं से बढ़ी गलन, देवरिया समेत इन जिलों में अंधाधुंध कोहरा का अलर्ट

यूपी में बस रही मुंबई जैसी ड्रीम सिटी, 1200 करोड़ में बस रही लग्जरी नई टाउनशिप, DPR-ले आउट पर काम शुरू

TAGS

Balrampur Weatherweather newsIMD AlertDense fog wreaks havoc in Balrampur

Trending news

Balrampur Weather
बलरामपुर में घने कोहरे का कहर, सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार, विजिबिलिटी बेहद कम
uppsc ro aro exam date
यूपी लोकसेवा आयोग से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, RO-ARO 2023 मुख्य परीक्षा की बदली डेट
Bareilly News
प्यार की खातिर तोड़ी मजहब की दीवार! आशिया से बनी अंशिका, शादी बनी चर्चा का विषय
UP News
महाराष्ट्र-गुजरात को टक्कर देगा यूपी! बन रहा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हब
KGMU
डॉ. रमीज मलिक दबोचा गया, पुराने लखनऊ में छिपा था 'छोटा छांगुर'
Agra News
डिप्टी सीएम के भाषण शुरू होते ही गुल हो गई बिजली, भड़के 'केशव' तो डीएम ने लगाई दौड़
Mathura News
मथुरा में भारी बवाल! कॉलोनी में मिला मांस, गुस्साई भीड़ ने की आगजनी-पथराव
Ankita Bhandari Murder Case
अंकिता भंडारी केस की CBI करेगी जांच, सीएम धामी का बड़ा फैसला
Varanasi News
अमिताभ ठाकुर को बड़ी राहत, वाराणसी कोर्ट ने पूर्व IPS की जमानत को लेकर सुनाया फैसला
Azamgarh news
'तुम्हें किसने बनाया? अल्लाह ने... ' आजमगढ़ में मदरसे की राह पर पब्लिक स्कूल