आयुष्मान कार्ड बना ठगी का हथियार! बलरामपुर में बुजुर्ग की 25 लाख की जमीन 25 हजार में हड़पी

बलरामपुर न्यूज/पवन कुमार तिवारी : यूपी के बलरामपुर जनपद में जमीन से जुड़े बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है. आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर एक बुजुर्ग को झांसे में लेकर उसकी कीमती जमीन हड़पने वाले तीन शातिर आरोपियों को गैंड़ास बुजुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस की इस कार्रवाई को जमीन संबंधी धोखाधड़ी के मामलों में बड़ी सफलता माना जा रहा है.

क्या पूरा मामला ?

दरअसल यह मामला थाना गैंड़ास बुजुर्ग क्षेत्र के ग्राम नन्दौरी का है. यहां के रहने वाले शत्रोहन पुत्र भागीरथ ने 16 दिसंबर 2025 को थाने में तहरीर देकर बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने उसके साथ धोखाधड़ी की. आरोपियों ने पहले आयुष्मान कार्ड बनवाने का लालच दिया और फिर कूट रचित दस्तावेजों के जरिए उसकी जमीन का बैनामा अपने नाम करा लिया. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा संख्या 115/2025 दर्ज कर जांच शुरू की.

आरोपियों की पहचान ?

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए साक्ष्य जुटाए. बुधवार 17 दिसंबर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम हासिमपारा के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सियाराम पुत्र भग्गन (50) और मुन्नूलाल पुत्र कुट्टुर (44), दोनों निवासी ग्राम नन्दौरी, तथा शब्बीर अहमद पुत्र अब्दुल शकुर (60), निवासी ग्राम मझांरी तप्पाबांक, थाना कोतवाली उतरौला के रूप में हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

जमीन की कीमत जानकर हैरान रह गए पुलिसकर्मी

पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़ित की 0.3680 हेक्टेयर जमीन का बैनामा मात्र 2 लाख रुपये में कराया गया, जबकि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट 7.40 लाख रुपये है. बाजार मूल्य के अनुसार इस जमीन की कीमत करीब 25 लाख रुपये आंकी जा रही है. आरोपियों ने पीड़ित के खाते में केवल 25 हजार रुपये ट्रांसफर कर पूरी जमीन अपने नाम करा ली.

पूछताछ में कबूली साजिश

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि शत्रोहन बुजुर्ग और बीमार थे तथा अकेले रहते थे. इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्होंने जमीन हड़पने की योजना बनाई. 6 मई 2024 को आयुष्मान कार्ड बनवाने के बहाने शत्रोहन को उतरौला ले जाकर रजिस्ट्री कराई गई. इसके लिए रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर बैठने वाले एक व्यक्ति को 80 हजार रुपये देने की बात भी सामने आई है.

पुलिस अब रजिस्ट्री कार्यालय से जुड़े अज्ञात कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में अन्य दोषियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. इस कार्रवाई से जमीन माफिया और धोखाधड़ी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है.

यह भी पढ़ें : कांग्रेस छोड़ RSS से जुड़े, जनसंघ की रखी नींव.. राष्ट्र प्रेरणा स्थल में दिखेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का साहस!

