'मौत' के मुंह से वापस लौटे तीन शख्स, हवा में तीन बार घूमकर पहिए पर खड़ी हुई कार, बस्ती में फिल्मी स्टाइल में हादसा

बस्ती/राघवेंद्र सिंह: जाको राखे साइयां मार सके न कोय की कहावत उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में चरितार्थ हो गई. फिल्मी स्टाइल में एक कार का एक्सीडेंट हुआ. कार रेलिंग से टकराते हुए हवा ने तीन बार घूमते हुए फिर से पहिए पर खड़ी हो गई, कार ने सवार तीन लोगों को हल्कीफुली चोटें आई, लेकिन इस भीषण सड़क हादसे में तीनों की जान बच गई.

क्या है पूरा मामला

बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के विक्रमजीत एनएच 28 पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार रेलिंग से टकरा कर तीन बार पलटते हुए पहिए पर खड़ी हो गई, कार में पलटने का लाइव वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, कार में सवार तीन लोग जिनमें एक महिला भी शामिल थी घायल हो गए, स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया.

महराजगंज के रहने वाले युवक

बता दें कार सवार विनय, प्रभु और कमला महराजगंज जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो अयोध्या में दर्शन के लिए गए थे, अयोध्या से वापस लौटते समय बस्ती जिले के छावनी थाना के विक्रमजोत में हाइवे किनारे लगी रेलिंग से तेज रफ्तार कार टकरा गई, टक्कर इतनी तेज थी कि कार तीन पलटी खाते हुए खड़ी हो गई, कार में सवार तीन लोग घायल हो गए. गनीमत रही कि कार पलटते हुए पहिए पर खड़ी हो गई.

सामने आया सीसीटीवी

जिसकी वजह से कार में सवार लोगों को हल्की फुल्की चोटें आईं, हाइवे पर हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें कार एक दम से फिल्मी स्टाइल में पलटते हुए नजर आ रही है.