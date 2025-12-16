बस्ती में भीषण सड़क हादसे में चार की मौत, अजमेर शरीफ जा रही बस की ट्रक से भिड़ंत

Basti Accident: यूपी के बस्ती जिले से एक भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है. जहां ट्रक और बस की जोरदार भिड़ंत हो गई. दर्दनाक हादसे में बस और कार में सवार चार लोगों की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक बस संत कबीर नगर जिले के बेलहर कला से अजमेर शरीफ जा रही थी. बस में सवार 11 लोग लोग घायल हुए हैं. हादसा बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बरगदवा के पास हुआ.

बस-ट्रक के उड़े परखच्चे

जानकारी के मुताबिक बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बरगदवा के पास मंगलवार रात में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्रक और यात्री बस की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत में अब तक चार लोगों की मौत एक दर्जन लोग गम्भीर रूप से घायल बताया जा रहा है. हादसे में बस और ट्रक के परखच्चे उड़ गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

अजमेर शरीफ जा रही थी बस

जानकारी के अनुसार, संत कबीर नगर जिले के बेलहर कला से अजमेर शरीफ जा रही यात्री बस जैसे ही बरगदवा के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे ट्रक से उसकी भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार एक दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया.

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, एंबुलेंस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां कई की हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल प्रशासन हादसे के कारणों की जांच में जुटा है. प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है. पुलिस ने यातायात बहाल कर दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

कार 25 फुट ऊंचाई से हिंडन में गिरी, दो की दर्दनाक मौत

बागपत: मेरठ–बागपत सीमा पर थाना जानी क्षेत्र में हिंडन नदी पुल पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. बागपत–मेरठ हाईवे पर चल रही मारुति इग्नीस कार अनियंत्रित होकर पुल से टकराने के बाद करीब 25 फीट नीचे हिंडन नदी में जा गिरी. हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए.कार में सवार लोगों में से दो की मौत की पुष्टि हुई है. मृतकों में बुलंदशहर निवासी हेड कांस्टेबल राहुल और बसोद निवासी अजरू उर्फ अजरुद्दीन शामिल हैं.

अधिकारियों ने दिए मामले की जांच के आदेश

बताया जा रहा है कि कार में सवार अन्य एक कांस्टेबल और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और नदी में गिरे लोगों को बाहर निकाला. पुलिसकर्मी मेरठ जानी से विवेचना कर वापस थाना लौट रहे थे. घटनास्थल पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है.