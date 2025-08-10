गोंडा में बारिश-बाढ़ से बेहाल हजारों लोग, चपेट में 10 मजरे, खतरे के निशान से 33 सेंटीमीटर नीचे बह रही घाघरा नदी

अतुल कुमार यादव/गोंडा: यूपी के गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 33 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है. पिछले 24 घंटे में नदी का जलस्तर 9 सेंटीमीटर घटा है. घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के नकहरा गांव के कई मजरे बाढ़ से प्रभावित हैं. गांवों में नदी का पानी घुसने से लोगों के घरों में तीन से चार फीट तक पानी भर गया है.

लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी

लोगों ने अपने फूस के मकानों को छोड़ दिया है तो वहीं कुछ लोग अपने फूस के मकान के अंदर ही चारपाई ऊंचीकर और उस पर बैठकर किसी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे है. 10 मजरों में पूरी तरीके से घाघरा नदी का पानी भरा हुआ है. ग्रामीणों के आने-जाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नाव लगाई गई है ताकि ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो. आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से घाघरा देखकर बढ़ते जलस्तर ने अपना रौद्र रूप दिखाया.

तीन से चार फीट तक पानी

लोगों के घरों में तीन से चार फीट तक पानी भरा हुआ है. जल भराव होने से न केवल खुद दिक्कत हो रही है बल्कि पशुओं के चार लाने में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं. कई लोगों के मकान ऊंचे होने के कारण उनके घरों में पानी नहीं जा सका है लेकिन उनके घरों के सामने दरवाजा पर काफी पानी भरा हुआ है. लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मुख्य मार्ग पर जल भराव होने से ग्रामीणों के साथ-साथ बच्चों को भी आने-जाने में काफी दिक्कतें हो रही है.

नाव का ही सहारा

नाव का सहारा लेकर की ग्रामीण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रहे हैं. यहां लगभग 10 मजरो की 3000 की आबादी पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है जिन्हें अब जिला प्रशासन द्वारा लंच पैकेट उपलब्ध करवाने के साथ बाढ़ राहत सामग्री भी उपलब्ध करवाई जा रही है.

