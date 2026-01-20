Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3080504
Zee UP-Uttarakhandबस्ती

पुलिस की नाक के नीचे से निकल गया शातिर अपराधी! गोंडा में 50 हजारी गैंगस्टर कप्तान सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर

यूपी के  गोंडा जिले में बीते दो माह से फरार चल रहे 50000 के इनामियां आरोपीय गैंगस्टर भूपेंद्र सिंह उर्फ कप्तान सिंह जिसे गोंडा की एसओजी, टीम नगर कोतवाली पुलिस और यूपी एसटीएफ नहीं गिरफ्तार कर पाई.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 20, 2026, 02:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gonda news
Gonda news

Gonda News (अतुल यादव): यूपी के  गोंडा जिले में बीते दो माह से फरार चल रहे 50000 के इनामियां आरोपीय गैंगस्टर भूपेंद्र सिंह उर्फ कप्तान सिंह जिसे गोंडा की एसओजी, टीम नगर कोतवाली पुलिस और यूपी एसटीएफ नहीं गिरफ्तार कर पाई. उसने पुलिस की नाक के नीचे जा करके गोंडा न्यायालय में अपने आप को सरेंडर कर दिया है.

घोषित हुआ था 50 हजार का इनम
न्यायालय द्वारा आरोपी भूपेंद्र सिंह उर्फ कप्तान सिंह को वर्ष 2023 में नगर कोतवाली क्षेत्र में किए गए मारपीट के एक मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आरोपी भूपेंद्र सिंह कप्तान सिंह के खिलाफ गोंडा के कौड़िया बाजार थाने से पहले ₹25000 का इनाम गैंगस्टर आरोपी के ऊपर घोषित किया गया. इसके बाद जब आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई तो आईजी देवीपाटन रेंज अमित पाठक द्वारा पीटे 10 नवंबर को 50000 का इनाम घोषित किया गया था.

गिरफ्तारी के लिए लगी थी यूपी एसटीएफ
50000 का इनाम घोषित किए जाने के बाद इसकी गिरफ्तारी को लेकर के यूपी एसटीएफ को भी लगाया गया था. गोंडा की एसओजी टीम और नगर कोतवाली पुलिस भी इसकी तलाश कर रही थी. आरोपी भूपेंद्र सिंह उर्फ कप्तान सिंह नगर कोतवाली पुलिस और खरगूपुर थाने में दर्ज कई मुकदमों में भी लगातार फरार चल रहा था. नगर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों एक युवक के साथ मारपीट करके रंगदारी मांगने के मामले में भी भूपेंद्र सिंह उर्फ कप्तान सिंह फरार चल रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

गोंडा के कई थानों में 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज
उसकी गिरफ्तारी के लिए नगर कोतवाली पुलिस भी लगी हुई थी. कप्तान सिंह के खिलाफ गोंडा जिले के कई थानों में लगभग 20 मुकदमे दर्ज है और सबसे ज्यादा इसके ऊपर मुकदमे लूट,डकैती, मारपीट और गोली मारने के दर्ज है. कप्तान सिंह गोंडा का एक कुख्यात बदमाश माना जाता है इसके द्वारा लगातार जेल से छुटकारा आने के बाद एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है. 

पुलिस जांच में जुटी
गोंडा एसओजी टीम के भी कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहा है कि आखिर दो माह से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस टीम क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई और उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया. फिलहाल गोंडा पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

gonda news

Trending news

gonda news
पुलिस की नाक के नीचे से निकल गया अपराधी! 50 हजारी गैंगस्टर ने कोर्ट में किया सरेंडर
UP Political News
यूपी की राजनीति में ब्राह्मण कार्ड की नई बिसात, 2027 से पहले सपा का बड़ा दांव
jalaun news
कागजी मौत का शिकार बुजुर्ग ! जिंदा होकर भी तीन साल से पेंशन के लिए भटक रहे
haridwar news
अर्ध कुंभ 2027 की तैयारियों का बजा बिगुल ! डीआरएम ने कसी कमर
Varanasi News
वाराणसी में चलती ऑटो में खून की होली, पेपर कटर से चालक की बेरहमी से हत्या
KGMU conversion Case
KGMU धर्मांतरण और यौन शोषण का आरोपी रमीज रिमांड पर, 8 घंटे में पूछे गए 50 सवाल
Agniveer recruitment rally
हो जाएं तैयार, अग्निवीर भर्ती रैली की आ गई डेट! जानिए कब और कहां होगा आयोजन?
Moradabad news
मुरादाबाद में दिल दहला देने वाली घटना, कुत्तों ने मासूम को नोच-नोचकर मार डाला
prayagraj news
शंकराचार्य लिखे जाने पर मेला प्रशासन सख्त, अविमुक्तेश्वरानंद को 24 घंटे का नोटिस
Uttarakhand news
किश्तवाड़ मुठभेड़ में उत्तराखंड का लाल शहीद, हवलदार गजेंद्र सिंह अंतिम विदाई आज