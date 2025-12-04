Gonda News:चर्चित लिपिक अनुपम पांडेय को हटाने की प्रक्रिया शुरू, डीएम ने शासन को लिखा पत्र

Gonda News (अतुल यादव): यूपी के गोंडा जिले के वित्त एवं लेखा विभाग बेसिक में लंबे समय से तैनात लिपिक अनुपम पांडेय के तबादले की मांग को लेकर के लगातार शिक्षक संगठन के लोगों द्वारा मांग की जा रही थी. इनके द्वारा गोंडा के शिक्षा विभाग में किए गए भ्रष्टाचार को लेकर के ZEE UP/UK द्वारा एक के बाद एक खबरें दिखाई गई थी. खबरों का संज्ञान लेते हुए गोंडा जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने शासन को इनके तत्काल तबादले को लेकर के पत्र लिखा था.

हटाने की प्रक्रिया शुरू

जिलाधिकारी द्वारा लिखे गए पत्र पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और उन्होंने तत्काल लिपि का अनुपम पांडेय के तबादले को लेकर के अलग-अलग अधिकारियों को पत्रावलियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं और हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. समग्र शिक्षा की महानिदेशक मोनिका रानी ने शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और वित्त नियंत्रक उत्तर प्रदेश से पत्रावलियां तलब भी की है और उनके तबादले को लेकर के पत्रावलियां प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं.

डीएम ने लिखा था पत्र

हटाने की प्रक्रिया शुरू होते ही शिक्षकों को में एक उम्मीद जगी है कि अब गोंडा के वित्त विभाग से भ्रष्टाचार खत्म होने की उम्मीद है. डीएम ने अपने पत्र में लिखा था कि कनिष्ठ लिपिक अनुपम पांडेय 27 वर्ष से एक ही कार्यालय में तैनात हैं. हाईकोर्ट के आदेश पर अनुपम के खिलाफ एसटीएफ जांच कर रही है. 500 शिक्षकों के वेतन व एरियर भुगतान के मामले में एसआईटी भी जांच कर रही है. एक अन्य मामले में नगर कोतवाली पुलिस जांच कर रही है.

एक्शन की संस्तुति

एडी बेसिक की जांच में भी अनुपम पर लगे पत्नी,बेटी की नियुक्ति और वेतन भुगतान में वित्तीय अनियमितता के आरोप सही मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है. ऐसे में इनके खिलाफ भ्रष्टाचार सहित चल रही अन्य जांच प्रभावित करने के लिए दस्तावेजों में छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए डीएम ने कार्रवाई की संस्तुति की है.