गोंडा में स्वयं सहायता समूहों के सामुदायिक निवेश निधि में बड़ा घोटाला, 12 पर मुकदमा दर्ज, जांच शुरू

Gonda News (अतुल यादव): यूपी के गोंडा जिले के आकांक्षी ब्लॉक रुपईडीह में स्वयं सहायता समूहों के संचालन में हुए सामुदायिक निवेश निधि घोटाले में 1.15 करोड़ रुपये की हेराफेरी और गबन का मामला सामने आया है. खरगूपुर पुलिस ने तत्कालीन ब्लॉक मिशन मैनेजर कुलदीप कुमार सहित समूह,ग्राम संगठन और संकुल संघ की 12 महिला पदाधिकारियों के खिलाफ चार अलग-अलग मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सभी मुकदमे खरगूपुर थाने में दर्ज किए गए हैं.

2022 से चल रहा था घोटाला

जांच में सामने आया है कि यह घोटाला वर्ष 2022 से ही चल रहा था. रुपईडीह ब्लॉक आकांक्षी होने के साथ ही नीति आयोग की निगरानी में कार्यरत था. दिसंबर 2024 में सीडीओ अंकिता जैन के निर्देश पर पहली एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इसके बाद ग्राम्य विकास आयुक्त के आदेश पर पूरे ब्लॉक की विस्तृत जांच कराई गई. करीब एक साल तक चली जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर अब चार मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है.

क्या है पूरा मामला?

सहायक विकास अधिकारी विष्णु प्रजापति के अनुसार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और संकुल संघ बनाए गए थे. नियमानुसार प्रत्येक समूह को पहले 1.10 लाख और बाद में 1.50 लाख रुपये सामुदायिक निवेश निधि के रूप में दिए जाने थे, लेकिन आरोप है कि तत्कालीन बीएमएम कुलदीप कुमार की मिलीभगत से नियमों को ताक पर रखकर कहीं 13 लाख तो कहीं 42 लाख रुपये तक की रकम जारी करवा ली गई.

दर्ज हुआ मुकदमा

चार अलग-अलग मामलों में जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उनमें अवस्थी पेंट्स स्वयं सहायता समूह, फरेंदा शुक्ल में 21,21,531 रुपये के गबन के आरोप में अध्यक्ष सावित्री देवी, सचिव रंजना तिवारी, कोषाध्यक्ष जोखना देवी व बीएमएम कुलदीप कुमार नामजद हैं. भारतीय महिला संकुल प्रेरणा संघ में 13,20,000 रुपये की हेराफेरी के आरोप में अध्यक्ष अर्चना, सचिव राजरानी और कोषाध्यक्ष अंककुमारी पर केस दर्ज हुआ है.

महिला शक्ति ग्राम संगठन, पचरन में 38,85,960 रुपये के गबन के मामले में अध्यक्ष अर्चना, सचिव नन्की, कोषाध्यक्ष कामू और बीएमएम कुलदीप कुमार आरोपी बनाए गए हैं. राधा महिला ग्राम संगठन,खरगूपुर डींगुर में 42,61,900 रुपये की हेराफेरी के आरोप में अध्यक्ष अंककुमारी, सचिव काजल तिवारी, कोषाध्यक्ष कांती देवी और बीएमएम कुलदीप कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

