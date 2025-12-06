फिर अयोध्या कार सेवा जैसी घटना होने से बची! बुलडोजर से गाजी सालार की मजार तोड़ने निकले हिंदू नेता, पुलिस ने समय रहते रोका

राघवेंद्र सिंह/बस्ती: जनपद बस्ती में शनिवार को माहौल उस वक्त अचानक तनावपूर्ण हो गया, जब बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में झंडे और बुलडोजर के साथ सड़कों पर उतर आए. वे बहराइच जनपद का नाम बदलने की मांग कर रहे थे और गाजी सालार की मजार को गिराना चाहते थे. वे 1992 जैसी कारसेवा कर 32 साल पुरानी दास्तां को दोहराना चाहते थे. लेकिन 6 दिसंबर को बाबरी विवादित ढांचा गिराये जाने की बरसी को लेकर प्रशासन पहले ही सतर्क था. भारी पुलिस बल तैनात था और पुलिस बल ने हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने ही नहीं दिया.

पुलिसबल ने आगे नहीं बढ़ने दिये हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता

हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता कोतवाली थाना क्षेत्र के अमहट मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे. हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे थे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को बहराइच की ओर बढ़ने से रोक दिया. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया.

हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कहा

संगठनों का कहना है कि उन्होंने एक महीने पहले ही इस संबंध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी नाराजगी के चलते आज के दिन को “शौर्य दिवस” बताते हुए प्रदर्शन का ऐलान किया गया. हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी संगठनों से बातचीत की और उनका ज्ञापन लेकर उसे शासन तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया.

प्रशासन का बयान

इस पूरी घटना पर प्रशासन का कहना है कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना ही पहली प्राथमिकता है. किसी भी वर्ग को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.

