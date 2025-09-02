बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो पलटने से महिला समेत दो की मौत, तीन घायल
बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो पलटने से महिला समेत दो की मौत, तीन घायल

Balrampur Accident News: यूपी के बलरामपुर जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. जिसमें दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.  बाइक को बचाने में अनियंत्रित होकर कार पलटन से यह हादसा हुआ.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 02, 2025, 01:15 PM IST
Balrampur news
बलरामपुर/पवन तिवारी: यूपी के बलरामपुर जिले में मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के नरकटिया सुवावनाला के पास बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गड्ढे में पलट गई और पानी में डूबने लगी. हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में बोलेरो कार भी पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई.

बाइक को बचाने में पलटी कार
जानकारी के अनुसार ग्राम बायभीट थाना श्रीदत्तगंज निवासी तुलाराम (40) पूर्व में हुए एक हादसे में घायल थे. परिजन उन्हें इलाज के लिए बोलेरो से बहराइच ले जा रहे थे. तभी रास्ते में अचानक सामने आए मोटरसाइकिल सवार को बचाने के प्रयास में बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, 112 टीम और एसएसबी के जवान मौके पर पहुंचे. 

इलाज के दौरान तोड़ा दम, परिजनों में मचा कोहराम
रेस्क्यू कर सभी घायलों को बाहर निकाला गया और जिला मेमोरियल अस्पताल भेजा गया. इलाज के दौरान प्रेमा देवी (40) पत्नी तुलाराम और सीताराम (60) पुत्र पारसराम निवासी गणेशपुर की मौत हो गई. वहीं तुलाराम और बहरैची पुत्र उदयराज निवासी कांदभारी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है.हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था बहाल कराई है.

जौनपुर में भी दर्दनाक हादसा
वहीं, जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के सरोखनपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-731 पर बड़ा सड़क हादसा हो गया. सवारियों से भरी एक ऑटो रिक्शा को अज्ञात क्रूजर वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही ऑटो पलट गई, जिससे उसमें सवार दो महिलाओं सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कराया गया. हादसे के बाद क्रूजर वाहन चालक मौके से फरार हो गया.

Balrampur Accident News

Trending news

