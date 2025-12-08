Advertisement
115 साल बाद जब लौटे अपने… फिजी से आए वंशजों की आंखें भीग उठीं, बस्ती के गांव में फिर जुड़ गया बिछड़ापन का रिश्ता

Basti News: बस्ती के बनकटी ब्लॉक के कबरा गांव में वो नजरा किसी पर्व जैसा था 115 साल पहले बिछड़ा परिवार जब एक बार फिर एक-दूसरे के सामने आया, तो वर्षों का इंतजार, दर्द, जिज्ञासा और प्यार सब एक साथ आंखों से छलक पड़ा.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 08, 2025, 01:06 PM IST
Basti News/राघवेंद्र सिंह: खून के रिश्ते समय की लंबी दूरी भी नहीं तोड़ पाते इसी सच को हकीकत बनाते हुए फिजी में बसे एक भारतीय परिवार ने 115 साल बाद अपनी जड़ों को खोज लिया. बस्ती जनपद के बनकटी ब्लॉक के कबरा गांव में शुक्रवार का दिन इतिहास बन गया, जब फिजी से आए रवीन्द्र दत्त और उनकी पत्नी केशनी हरे अपने पूर्वजों के परिवार से मिले. वर्षों की तलाश, उम्मीदों और प्रार्थनाओं के बाद अपने लोगों को देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे.

गिरमिटिया मजदूरों की दास्तान और 115 साल पुरानी खोज
अंग्रेजी शासन काल में 1910 में कई भारतीयों को गिरमिटिया मजदूर बनाकर फिजी भेजा गया था. बस्ती के गरीब राम भी उन्हीं में से एक थे, जिन्हें वापस भारत लौटने नहीं दिया गया और उनका परिवार फिजी में ही बस गया. रवीन्द्र को अपने परदादा गरीब राम का इमिग्रेशन पास मिला, जिससे उनके दिल में अपनी जड़ों को खोजने की आग और तेज हो गई.

2019 में वे पहली बार भारत आए, जानकारी जुटाई, लोगों से मिले, इंटरनेट खंगाला और अयोध्या जाकर रामलला से मन्नत मांगी कि उन्हें उनका बिछड़ा परिवार मिल जाए.

जुड़ गईं जड़ें—115 वर्षों बाद
लंबी खोजबीन के बाद रवीन्द्र दत्त आखिरकार बस्ती के कबरा गांव पहुंचे, जहां गरीब राम के नाती भोला चौधरी, गोरखनाथ, विश्वनाथ, दिनेश, उमेश, रामउग्रह और अन्य रिश्तेदारों से उनका मिलन हुआ. जैसे ही रवीन्द्र ने अपने परिवार को पहचाना, माहौल भावुक हो उठा, किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर मुस्कान, किसी की आवाज भर्रा गई.

फिजी से भारत तक का पुल
रवीन्द्र और उनकी पत्नी केशनी का कहना था कि उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है. उन्होंने पूरे परिवार को फिजी आने का न्योता दिया और कहा कि अब भारत आना-जाना लगा रहेगा. गांव के प्रधान प्रतिनिधि रवि प्रकाश चौधरी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. जानकारी मिलते ही उन्होंने पूरी खोज में मदद की और आखिरकार वर्षों से बिछड़े परिवार को मिलाने में सफल रहे.

गांव में खुशी का माहौल, बच्चों से मिले
रवीन्द्र दत्त ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ समय बिताया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और गांव की मिट्टी को माथे से लगाया. उन्होंने अपने परिजनों व गांव की तस्वीरें कैमरे में कैद कीं और फिर भावुक विदाई के बाद फिजी रवाना हो गए.

फिजी में है बड़ी भारतीय आबादी
फिजी की करीब 37% आबादी भारतीय मूल की है, जिनमें से कई के पूर्वज भारत से गिरमिटिया मजदूर बनकर गए थे. 115 साल बाद जब खून के रिश्ते मिले तो गांव का हर व्यक्ति भावुक हो उठा. रवीन्द्र दत्त ने जाते-जाते बस यही कहा कि अब तो अपना नाता जुड़ गया है इस बार हम आए हैं, अगली बार हमारा पूरा परिवार आएगा.

